گردهمایی بزرگ «صیانت از حریم خانواده» در شفت

آمنه محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته عفاف و حجاب از ۱۷ تیرماه، اظهار کرد: سپاه ناحیه شفت و حوزه بسیج خواهران این شهرستان برنامه های متنوعی با محتوایی آموزشی، علمی و تخصصی برای این هفته در نظر گرفته اند.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا در برنامه های این هفته اهمیت حفظ عفاف و حجاب برای خانواده ها، بانوان و دختران شهرستان شفت تبیین شود، افزود: همزمان با روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه که به نام روز عفاف و حجاب نامگذاری شده، گردهمایی بزرگ «صیانت از حریم خانواده» در شهرستان شفت برگزار می شود.

مسئول جامعه بسیج خواهران شفت با اشاره به اینکه در اجرای این برنامه ارگان های فرهنگی، سپاه ناحیه شفت و حوزه خواهران همکاری کرده اند، گفت: این گردهمایی ساعت ۱۰ صبح روز مذکور در سالن مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت برگزار می شود.

به گفته این مسئول قبل از شروع این گردهمایی نیز خواهران و بانوان محجبه شهرستان شفت در پیاده روی با همین عنوان از میدان شهر تا مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت شرکت می کنند.

وی در ادامه به برخی دیگر از برنامه های این هفته در سطح شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای برنامه «راهی به سوی زندگی» در سطح پایگاه های مقاومت بسیج خواهران، دیدار با مادران شهید که نماد عفاف و حجاب هستند، شرکت در نماز جمعه از جمله برنامه های این هفته است.

محمودی همچنین تجلیل از بانوانی که چادر را به عنوان حجاب برتر برگزیده اند را یکی دیگر از برنامه ها برشمرد و تصریح کرد: این هفته نشست های تخصصی با عنوان عفاف و حجاب و نمایشگاه ارائه لباس، چادر و ملزومات جانبی حجاب نیز برگزار می شود.