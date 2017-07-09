ارکستر ملی ایران در مازندران می نوازد

احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای نخستین بار در تاریخ استان، ارکستر ملی ایران پنجم مردادماه در ساری اجرای برنامه خواهد داشت اظهار اشت: ارکستر ملی ایران با همکاری مشترک بنیاد رودکی, انجمن موسیقی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی محمد اصفهانی و با حضور ۶۰ نوازنده برجسته کشور به‌عنوان یک حرکت بزرگ فرهنگی، در ساری به اجرای برنامه می‌پردازد.

وی با اشاره به اهمیت چنین رویدادی برای بالا بردن سطح علاقه موسیقیایی مخاطبان و دانش اهالی موسیقی گفت: حضور ارکستر ملی در مازندران باعث ارتقای سطح فرهنگ موسیقی دراستان خواهد شد.

مدیرکل ارشاد مازندران به پویایی و شروع دوباره ارکسترهای ملی و سمفونیک در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: جان گرفتن این ارکسترها پس از سال‌ها بی‌توجهی ره‌آورد ارزنده‌ای برای جریان فاخر موسیقی در کشور به همراه خواهد داشت.

وی از تدبیر وزیر ارشاد و بنیاد رودکی برای نواخته شدن سازهای ارکستر ملی ایران در استان‌ها قدردانی کرد و گفت: این رویکرد موجب توسعه فعالیت‌های هنری و ایجاد فرصت مناسب برای علاقه‌مندان به موسیقی در استان‌ها خواهد شد.