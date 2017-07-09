«یای گجه لری» مهمان شبهای گرم تابستانی

به گزاشر خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، آیتم های مختلف این برنامه اعم از گزارش های مردمی، حضور کارشناسان و مهمانان مختلف، اجرای موسیقی زنده، معرفی زنجان شامل دیدنی های طبیعی استان ، عکس ها و فیلم های ارسالی و آیتم در قاب آشنایی ( گزارش در مورد شناخت و انتقاد هر کس از خودش ) است.

این برنامه به زبان محلی تهیه و تولید می شود و در کنار بخش های مفرح، نگاهی هم به عنوان سال« اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال » ، مناسبت ها و موضوعات روز دارد.

همچنین طرح مسایلی که ارتقای فرهنگ اخلاقی را در مردم به دنبال دارد از دیگر اهداف این برنامه بوده و قرار است تا پایان شهریور میهمان خانه های گرم بینندگان شبکه استانی در اقصی نقاط استان و کشور باشد.

برنامه یای گجه لری به تهیه کنندگی فریدون قدیری و کارگردانی مهرداد خلیلی با اجرای اصغر داداشی و حسین اسماعیلی هرشب به مدت ۶۰ دقیقه از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰ تهیه و پخش می شود.