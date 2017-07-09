پلیس خود را ملزم به تامین امنیت سرمایه گذاران و گردشگران می داند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی صبح امروز در دیدار با «کن دو» دبیر اول و رئیس بخش امنیت سفارت ژاپن در ایران اظهار داشت: به رقم سابقه تاریخی تحرکات گروهک ها و اشرار در این منطقه، استان سیستان و بلوچستان یکی از امن ترین استان های کشور ایران است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: امروز سیستان و بلوچستان با اشراف خوب و بهره گیری از نیرو های توانمند و به کارگیری تجهیزات «it» و الکترونیکی توسط نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط با حوزه امنیت، امنیت بسیار خوب و مطلوبی در منطقه دارد به گونه ای که با هماهنگی دولت این استان به عنوان مقصد گردشگری در سال جاری معرفی شده است.

وی با اشاره به اینکه بهترین شرایط کشف جرم ۷۰ الی ۸۰ درصد است، خاطر نشان کرد: امروز با توانمندی نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان بیش از ۹۰ درصد جرایم رخ داده کشف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از اقدامات و راهبرد های مهم پلیس، رویکرد جامعه محوری و مردم داری است که در این رویکرد، پلیس دوست و خدمتگذار و مددکار مردم است و تلاش کرده ایم که این رویکرد مهم را در تمام بخش های نیروی انتظامی تسری دهیم.

رحیمی افزود: این رویکرد و استراتژی پلیس، باعث افزایش همکاری خوب و مطلوب مردم با نیروی انتظامی شده است و عوامل و عناصری که ضد مردم هستند در این رویکرد در بین مردم جایگاهی ندارند.

وی یکی از اقدامات برجسته و اولویت دار مهم نیروی انتظامی استان را مبارزه با مواد مخدر خواند و بیان داشت: قریب به ۷۰ درصد از مواد مخدر تولید شده در کشور افعانستان از مرزهای این استان وارد کشور می شود و ما تاکنون توانسته ایم مقادیر متنابهی موادمخدر را از قاچاقچیان کشف و باند های متعدد را منهدم کنیم و این مبارزه شبانه روزی با جدیت ادامه دارد.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در راه مبارزه با موادمخدر و حفظ امنیت پایدار استان تاکنون قریب به دو هزار شهید را تقدیم کرده که بیانگر اراده محکم جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به امنیت مطلوب استان گفت: به دلیل وجود امنیت باثبات، این استان در سال جاری به عنوان مقصد گردشگری معرفی شده است و تاکنون مسافران و گردشگران زیادی برای استفاده از طبیعت بکر و دست نخورده وارد استان شده اند به گونه ای که در ایام نوروز میزان تردد خودروها به استان نسبت به سال گذشته، یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه افزایش داشته است.

وی افزود: این استان دارای مردم شریف و نجیب است و میزان جرایم رخ داده در این منطقه از میزان میانگین کشوری پایین تر است به همین سبب ما شاهد رونق پروژه های بزرگ عمرانی از جمله راه آهن چابهار به زاهدان هستیم.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه، سیستان و بلوچستان پهناورترین استان کشور است، بیان داشت: فعالیت های عمرانی در این منطقه در حال شکل گرفتن است و پروژه های بزرگی مانند توسعه اسکله های چابهار در حال اقدام می باشد و ظرفیت های عظیمی برای سرمایه گذاران با زیر ساخت های مطلوب در این خطه از کشور ما فراهم می باشد.

رحیمی افزود: ما با هماهنگی سایر دستگاه های دولتی، خود را ملزم به تامین امنیت سرمایه گذاران و گردشگران می دانیم و تاکنون اقدامات زیادی را برای حفظ امنیت در استان انجام داده ایم.

وی در ادامه گفت: فرهنگ کشور ژاپن با فرهنگ مردم ایران نزدیکی و قرابت زیادی دارند و ما از گسترش روابط بین ژاپن و سیستان و بلوچستان استقبال می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه ما خود را خادم و خدمت گذار مردم می دانیم، اظهار داشت: ما خدمات پلیسی را با بهترین کیفیت به اتباع سایر کشور هایی که به عنوان گردشگری و سرمایه گذاری در کشور ما حضور دارند ارائه خواهیم داد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۶ تروریست در استان به هلاکت رسیدند، تصریح کرد: در اخرین عملیات ماموران نیروی انتظامی، ده ها قبضه انواع سلاح های سبک و نیمه سنگین از گروهک جیش الظلم کشف شده است.

وی خاطر نشان کرد: برای حفظ امنیت پایدار در مرزها همدلی، همکاری و هم افزایی بسیار خوبی بین همه دستگاه های مرتبط با حوزه امنیت وجود دارد.

همچنین در ادامه این دیدار «کن دو» اقدامات پلیسی سیستان و بلوچستان را در امور امنیتی، مبارزه با تروریست و جنایی خیلی قوی و تحسین برانگیز خواند.

دبیر اول و رئیس بخش امنیت سفارت ژاپن در ایران افزود: کشور ایران و کشور ژاپن روابط تاریخی و جدی دارند و بعد از قرارداد برجام، همکاری این دو کشور بسیار قوی تر شده و ما با توجه به شرایط مطلوب در چابهار خواستار افزایش حضور گردشگران ژاپنی در این منطقه هستیم.

وی تصریح کرد: از فعالیت ها و اقدامات بزرگ انجام شده توسط پلیس سیستان و بلوچستان بسیار متعجب شدم و خوشحالم که این اقدامات بزرگ صورت گرفته است و تلاش می کنیم که تعاملات بین پلیس ژاپن و ایران را گسترش دهیم.