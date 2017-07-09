فایل صوتی گزینه وزارت ورزش را لو داد/رئیس آینده تیراندازی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی همواره با یک چالش بزرگ همراه بوده است و آن اینکه «آیا وزارت ورزش و جوانان گزینه ای در انتخابات دارد؟»

اگرچه پاسخ مسئولان این وزارتخانه به این پرسش همیشه منفی بوده است اما اقدامات و اظهارات برخی از کاندیداها، اجازه برای ثبت نام سرپرستان در انتخابات و چینش مجمع توسط همین افراد، استفاده از دبیران روی کار فدراسیون به عنوان دبیر مجمع و ... شائبه هایی را در خصوص دخالت برخی نهادها از جمله وزارت ورزش و جوانان در انتخابات ایجاد کرده است.

در هر انتخابات یک گزینه به صراحت خود را گزینه وزارت ورزش و جوانان می داند و با فشارهایی که گاها از سوی برخی مسئولان روی کار به هیات های استانی می آورد سعی در ایجاد رعب و وحشت و در پایان کسب حداکثری آرا برای خود می کند.

یکی از انتخابات های ورزشی که تا دو روز دیگر برگزار می شود انتخابات فدراسیون تیراندازی است. انتخاباتی که پس از کش و قوس فراوان در حکم دیوان عدالت اداری و برکناری سید مهدی هاشمی سرانجام ۲۰ تیر برگزار می شود و تکلیف ریاست این فدراسیون پرحاشیه مشخص خواهد شد.

مهرعلی باران‌چشمه، علی دادگر، حسین زکی‌زاده قریه‌علی و مهین فرهادی‌زاد ۴ کاندیدای انتخابات فدراسیون تیراندازی می‌باشند. اظهارات اخیر یکی از کاندیداهای انتخابات فدراسیون تیراندازی در جلسه ای با هیات های استانی این رشته کار را به جایی رساند که با رسیدن فایل های صوتی (که در اختیار خبرگزاری مهر نیز هست) به دست وزیر ورزش و معاونانش، وزارتخانه را به انتشار بیانیه ای در راستای برائت از هرگونه جانبداری در انتخاباتهای فدراسیون های ورزشی مجاب کرد.

آیا وزارت ورزش و جوانان گزینه ای در انتخابات تیراندازی دارد؟

گزینه پرشانس انتخابات فدراسیون تیراندازی در صحبت های خود با هیات های استانی عنوان کرده است که طی جلسه ای که با وزیر ورزش و جوانان داشته ، نظر وزیر این بوده که گزینه ای از یکی از نهادهای دولتی برای ریاست این فدراسیون انتخاب شود تا تیراندازی بتواند به جایگاه واقعی خود برسد.

وی ورود خود به انتخابات را تکلیفی می داند که بر وی محول شده است و به تشویق و توصیه وزیر ورزش، معاون وی و برخی دیگر از مسئولان برای حضور خود در انتخابات اشاره می کند.

بیانیه روز گذشته وزارت ورزش و جوانان دقیقا به پاسخ به این بخش از صحبتهای این کاندیدا این چنین عنوان کرده است: «وزیر ، معاونین و مجموعه مدیریتی این وزارتخانه در روند انتخاباتی فدراسیون ها دخالتی ندارند و از هیچ نامزدی حمایت نکرده و یا توصیه ای برای شرکت آنها در انتخابات نداشته اند.»

از طرفی دیگر یکی دیگر از کاندیداهای این انتخابات کارمند وزارت ورزش و جوانان است. همان گزینه ای که با پیگیری های چندین ماهه خود سرانجام موفق شد رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات تیراندازی را به مرحله اجرا برساند. با این حال آیا وزارت ورزش و جوانان در این انتخابات کاملا بی طرف است؟

آیا صحبت‌های برخی کاندیداها در خصوص تمایل وزیر برای انتخاب آنها برای ریاست فدراسیون صحت ندارد؟ آیا انتشار بیانیه توسط وزارت ورزش و جوانان برای بی طرفی در مجامع انتخاباتی کافی است؟ آیا ادعای برخی از روسای هیاتها مبنی بر فشار از سوی ادارات کل ورزشی استانهایشان برای رای به گزینه ای خاص کذب است؟

وزارت ورزش و جوانان زمانی می تواند با اطمینان از عدالت و بی طرفی در مجامع انتخاباتی صحبت کند که راه را برای هر نوع دخالت ولو کوچک در انتخابات ببندد. چطور ممکن است در برخی انتخاباتها همچون فدراسیون ژیمناستیک گزینه های مجمع انتخاباتی توسط دبیر یکی از کاندیداها معرفی می شود؟ آیا هیچ فشاری به هیاتها برای رای به گزینه ای خاص مطرح نمی شود؟ آیا بحث نوشتن رای با خودکاری به رنگ خاص یا عکس گرفتن از رای توسط هیاتها شایعه است؟

بحث دخالت در انتخابات فدراسیون های ورزشی یکی از دغدغه های همیشگی جامعه ورزش بوده است. موضوعی که شاید نیاز باشد با تصویب برخی دستورالعمل ها و منع برخی اقدامات و برچیدن بساط حضور سرپرستان در انتخاباتهای ورزشی به پایان برسد.