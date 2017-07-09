پیشرفت در توافق مربوط به سوریه مایه دلگرمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «هربرت مک مستر»، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، توافق روسیه و ایالات متحده برای برقراری آتشبس در مناطق جنوب غربی سوریه را گامی مه» در روند مقابله با داعش و تلاشها برای ایجاد صلح توصیف کردهاست.
این آتشبس قرار است از امروز یکشنبه ۱۸ تیر آغاز شود.
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ گفته از ظهر روز یکشنبه بهوقت دمشق، منطقهای عاری از خشونت در جنوبغربی سوریه ایجاد میشود.
وی توافق برای برپایی این منطقه را «اولویتی» برای ایالات متحده نامیده و میگوید دولت آمریکا از دستیابی به این توافق، دلگرم شدهاست.
توافق برای ایجاد مناطق بدون درگیری در جنوبغربی سوریه در جریان دیدار روز جمعه میان ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، بهدست آمد. در همان روز، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، اظهار داشت «این توافق نخستین نشانهای است که ثابت میکند ایالات متحده و روسیه میتوانند با یکدیگر در رابطه با سوریه همکاری کنند».
مکمستر، مشاور امنیت ملی ترامپ، نیز تاکید کردهاست دولت آن کشور «به نابودی داعش و تلاش برای پایان دادن به نبردها در سوریه، کاهش رنج شهروندان آن کشور و کمک به بازگشت آنها به خانههای خود، پایبند میماند. این توافق، گام مهمی در برآوردهساختن این هدفهای مشترک است».
توافق بر سر آتشبس در جنوبغرب سوریه، در پی نخستین دیدار رو در روی پوتین و ترامپ به دست آمده و در عین حال نخستین تلاش رسمی دو دولت برای پایان دادن به جنگ شـش ساله سوریه توصیف میشود.
«مناطق بدون خشونت» قرار است از ظهر امروز یکشنبه، تحت نظارت روسیه، در همکاری با ایالات متحده شکل بگیرند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش دادهاست، اردن و اسرائیل نیز بخشی از این توافق هستند. در عین حال یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفتهاست انتظار میرود روسیه از نفوذ خود بر ایران برای حفظ آتشبس استفاده کند.
آتشبس، مناطق درعا، سویدا و قنیطره را در اطراف مرز اردن پوشش میدهد.
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