۲۱۰ خانوار رضوانشهری از نعمت آب شرب بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، سیدحسین کاظم زاده با اشاره به توسعه شبکه آب رضوانشهر و پره سر به طول دو هزار و ۹۰۰ متر اظهار کرد: این پروژه از محل اعتبارات تملک دارایی با هزینه کرد هزار و ۵۰۰ میلیون ریال اجرا و ۲۱۰ خانوار از نعمت آب شرب بهداشتی بهره مند شدند.

وی همچنین افزود: در راستای ارتقاء کیفیت آب و افزایش رضایتمندی در خدمات رسانی نسبت به اصلاح شبکه آب شهر پره سر به طول ۴۰۰ متر و ۳۸ فقره انشعاب آب اقدام شد که هزینه کرد ۵۰۰ میلیون ریالی از محل اعتبارات تملک دارایی تأمین شد.

کاظم زاده اجرای طرح تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات آبرسانی شهر پره سر را از دیگر اقدامات آبفای رضوانشهر برشمرد و گفت: احداث ساختمان بهره برداری آبفای پره سر نیز از محل اعتبارات عمرانی به مبلغ هزار و 200 میلیون ریال آغاز شده و در هفته دولت به بهره برداری می رسد.