افت فشار برق در مازندران به حداقل رسید

حسینعلی طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی از همکاری ادارات و شرکتهای استانی در شرایط اضطراری گفت و ادامه داد: مشارکت ادارات در بروز بحرانها، راه حل رفع مشکلات است و منطقه ساری با راه اندازی ژنراتورهای تاسیساتها و مجاری عرضه کمک کار توزیع برق استان در سه روز بحران گرما در مازندران بوده و در ساعات پیک مصرف برق نسبت به افت فشار در روزهای اوج گرمای تابستان اقدام کرد.
وی ادامه داد: در سه روز اوج گرما به منظور صرفه جویی برق، ساعت ۱۳ الی ۱۵ هر روز برق تاسیساتهای نفتی و کلیه مجاری عرضه سوخت قطع وبرق مصرفی آنها از طریق ژنراتورها تأمین شد.
طالبی افزود: همچنین برق پنجاه درصد جایگاههای سیان جی سطح منطقه ساری از ساعت ۱۳ الی ۱۵ و پنجاه درصد دیگر آنها نیز از ساعت ۱۵ الی ۱۷ قطع و با ژنراتورهای برق کار کردند.
طالبی بیان کرد: صرفه جویی و مصرف بهینه سوخت یکی از الویت های شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری در راستای اقتصاد مقاومتی است و همکاری با برق استان نمونه ای از این تلاش است.
وی وفاق و همدلی را زمینه ساز خدمات شایسته به مردم دانست و اظهار کرد: وظیفه ملی سازمانها و ادارات حکم میکند در زمستان و تابستان با یاری یکدیگر در رفع مشکلات مردم کوشا باشند.
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