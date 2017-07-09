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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۹:۴۵

مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه ساری:

افت فشار برق در مازندران به حداقل رسید

افت فشار برق در مازندران به حداقل رسید

ساری - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری گفت: با راه اندازی ژنراتورهای برق تاسیسات نفتی و مجاری عرضه در منطقه ساری، افت فشار برق در مازندران به حداقل رسید.

حسینعلی طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی از همکاری ادارات و شرکت‌های استانی در شرایط اضطراری گفت و ادامه داد: مشارکت ادارات در بروز بحران‌ها، راه حل رفع مشکلات است و منطقه ساری با راه اندازی ژنراتورهای تاسیساتها و مجاری عرضه کمک کار توزیع برق استان در سه روز بحران گرما در مازندران بوده و در ساعات پیک مصرف برق نسبت به افت فشار در روزهای اوج گرمای تابستان اقدام کرد.

وی ادامه داد: در سه روز اوج گرما به منظور صرفه جویی برق، ساعت ۱۳ الی ۱۵ هر روز برق تاسیساتهای نفتی و کلیه مجاری عرضه سوخت قطع وبرق مصرفی آن‌ها از طریق ژنراتورها تأمین شد.

طالبی افزود: همچنین برق پنجاه درصد جایگاه‌های سیان جی سطح منطقه ساری از ساعت ۱۳ الی ۱۵ و پنجاه درصد دیگر آن‌ها نیز از ساعت ۱۵ الی ۱۷ قطع و با ژنراتورهای برق کار کردند.

طالبی بیان کرد: صرفه جویی و مصرف بهینه سوخت یکی از الویت های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری در راستای اقتصاد مقاومتی است و همکاری با برق استان نمونه ای از این تلاش است.

وی وفاق و همدلی را زمینه ساز خدمات شایسته به مردم دانست و اظهار کرد: وظیفه ملی سازمان‌ها و ادارات حکم می‌کند در زمستان و تابستان با یاری یکدیگر در رفع مشکلات مردم کوشا باشند.

کد مطلب 4025371

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