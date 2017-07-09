پنجمین روزآلوده تیرماه برای اراک رقم خورد/اعلام وضعیت هوای ناسالم

سعید محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای شهر اراک در روز شنبه هفدهم تیر ماه، ۸۲ بود که بیانگر وضعیت هوای سالم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی افزود: میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک صبح روز یکشنبه هجدهم تیر ماه، ۴۳میکروگرم بر مترمکعب اندازه گیری شد که بیش از حدمجاز است.

وی بیان کرد: حد استاندارد میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا، ۳۵میکروگرم بر مترمکعب است، بنابراین طی روز جاری وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس در شهر اراک اعلام می شود.

محمودی خاطرنشان ساخت: شهر اراک در تیرماه جاری چهار روز را با آلودگی و شرایط هوای ناسالم پشت سر گذاشته و امروز پنجمین روزی است که هوای این شهر به علت غلظت ذرات معلق و ریزگردها، در وضعیت ناسالم قرار دارد.

وی ادامه داد: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان زیان بار بوده و این افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری و مناطق پرتردد خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اشاره به شمار روزهای ناسالم هوای شهر اراک در سال ۹۵ تصریح کرد: شهر اراک طی سال گذشته، ۱۰۵روز آلودگی و هوای ناسالم را پشت سر گذاشت که از مجموع این روزها، یکصد روز در وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس و پنج روز نیز در شرایط ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی قرار داشته است.