احیای ۱۲۰ واحد صنعتی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید شامگاه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات اقتصاد مقاومتی جدا از منابع بانک های استان برای ایجاد اشتغال در این استان اختصاص یافته است.

وی گفت: دولت عزم خود را برای به سرانجام رساندن طرح های نیمه تمام و رونق تولید و اشتغال مورد نظر رهبر معظم انقلاب جزم کرده و در این راستا تسهیلات قابل توجهی را برای کمک به این بخش در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این تسهیلات به طرح هایی که از اولویت برخوردار بوده و تاثیرگذاری بیشتری در حوزه اشتغال به ویژه در کوتاه مدت برخوردار باشند اعطا می شود.

استاندار ایلام تاکید کرد: وزارت صنعت ، معدن و تجارت چهار هزار میلیارد ریال برای تحقق این امر به استان ایلام اختصاص داده که قرار است با تخصیص آن ۱۲۰ واحد صنعتی استان احیا شوند.

مروارید ابراز امیدواری کرد با تخصیص کامل اعتبارات حوزه اقتصاد مقاومتی حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود چراکه دولت برنامه ریزی برای تحقق ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در این زمینه انجام داده که بر اساس شاخص جمعیتی ۹ هزار شغل سهم استان ایلام است ولی برای ۱۰ هزار شغل برنامه ریزی کرده ایم.

وی گفت: امیدواریم شاهد اثرگذاری این طرح بوده و سرعت قابل توجهی در بخش تولید و اشتغال استان فراهم شود.