نیکوکاران سمنانی ۱۷ میلیارد ریال در ماه رمضان مساعدت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد سمنان، محمد قوسی با بیان اینکه مردم نیکوکار استان سمنان در رمضان سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به نیازمندان کمک کرده اند، افزود: چهار میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در قالب کمک‌های نقدی و ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال به‌صورت کمک‌های غیر نقدی با مشارکت گسترده مردم استان در ماه رمضان امسال بین مددجویان و نیازمندان توزیع شد.

وی تصریح کرد: مردم نیک اندیش استان سمنان در قالب طرح « همیان مولا »، دو میلیارد ریال به نیازمندان مساعدت کرده اند که این میزان کمک، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصد افزایش یافت.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه طی ماه رمضان، خیران و نیکوکاران برای افطار و اطعام ۷۵ هزار نیازمند در مناطق مختلف استان، ۹ میلیارد ریال کمک کرده اند، خاطرنشان کرد: مردم استان، سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال زکات فطره و یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال کفاره، در روز عید فطر مشارکت داشته اند.

قوسی با بیان اینکه طی ماه رمضان، چهار هزار و ۵۰۰ کیسه سبد غذایی در قالب طرح « همیان مولا » توزیع شد، افزود: خیران در این طرح، دو میلیارد ریال در قالب اقلام غذایی از جمله برنج، روغن، ماکارونی، کنسرو و حبوبات، مساعدت داشته اند.

وی با اشاره به اینکه مردم نیکوکار با تهیه سبد غذایی برای افراد بی‌بضاعت، توانستند گرمابخش کانون خانواده‌های آنان باشند، افزود: دو هزار و ۵۰۰ سبد کالا به ارزش هر سبد، ۷۵۰ هزار ریال، بین نیازمندان در ماه رمضان توزیع شد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه نیکوکاران می توانند وجوه مربوط به امور مختلف نیکوکاری را از طریق شماره حساب ۰۱۰۲۳۱۸۴۶۳۰۰۹ و یا شماره کارت بانکی ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۷۶۹۸۴ نزد بانک صادرات پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: خیران در صورت تمایل می توانند علاوه بر مساعدت های نقدی، حمایت های غیر نقدی خود را در زمینه های مختلفی همچون تامین پوشاک، مواد غذایی، خدمات مسکن شامل خرید و ساخت، کمک های درمانی، اردوهای فرهنگی و کمک به تأمین جهیزیه عهده دار شوند.