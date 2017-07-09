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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۹:۴۷

رئیس تعمیرات پالایشگاه سوم پارس جنوبی:

۶۰۳ برنامه تعمیراتی در پالایشگاه سوم پارس جنوبی اجرا می‌شود

۶۰۳ برنامه تعمیراتی در پالایشگاه سوم پارس جنوبی اجرا می‌شود

بوشهر - رئیس تعمیرات پالایشگاه سوم پارس جنوبی گفت: ۶۰۳ برنامه تعمیراتی در پالایشگاه سوم پارس جنوبی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بالنده با اشاره به پیشرفت بسیار مطلوب در روند تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم پارس جنوبی افزود: تعمیرات اساسی به‌عنوان مهمترین فعالیت مجموعه فنی و کار گروهی مجموعه کارکنان پالایشگاه با هدف محوری کنترل و پایش خوردگی‌های فرآیندی به صورت سالانه برنامه‌ریزی و اجراء می‌شود.

وی گفت: با توکل و یاری پروردگارمتعال و با تکیه بر توانمندی ها، تجربه، دانش و روحیه کار گروهی و استفاده از روش های جدید برنامه ریزی، اختصاص منابع و توزیع فعالیت ها، تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم از هشتم تیر ماه سال جاری آغاز و با رعایت استانداردهای فنی و ایمنی تاکنون با پیشرفت چشمگیری در حال انجام است.

بالنده به ویژگی‌های مهم و ثمر بخش دوره تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم اشاره و عنوان کرد: سازماندهی نیروی انسانی و هماهنگی بین گروه‌های مختلف عملیاتی با برنامه ریزی۶۰۳ مورد فعالیت های تعمیراتی، نوسازی و تعویض خطوط و بخشهای فرسوده شده بواسطه خوردگی تجهیزات فرآیندی از مهمترین ویژگی‌های این دوره از تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم است.

رئیس تعمیرات پالایشگاه سوم پارس جنوبی گفت: عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم مجتمع با تکیه بر توان داخلی متخصصان و کارکنان داخلی و استفاده از روش‌های جدید در حال انجام است.

کد مطلب 4025378

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