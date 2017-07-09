به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بالنده با اشاره به پیشرفت بسیار مطلوب در روند تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم پارس جنوبی افزود: تعمیرات اساسی به‌عنوان مهمترین فعالیت مجموعه فنی و کار گروهی مجموعه کارکنان پالایشگاه با هدف محوری کنترل و پایش خوردگی‌های فرآیندی به صورت سالانه برنامه‌ریزی و اجراء می‌شود.

وی گفت: با توکل و یاری پروردگارمتعال و با تکیه بر توانمندی ها، تجربه، دانش و روحیه کار گروهی و استفاده از روش های جدید برنامه ریزی، اختصاص منابع و توزیع فعالیت ها، تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم از هشتم تیر ماه سال جاری آغاز و با رعایت استانداردهای فنی و ایمنی تاکنون با پیشرفت چشمگیری در حال انجام است.

بالنده به ویژگی‌های مهم و ثمر بخش دوره تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم اشاره و عنوان کرد: سازماندهی نیروی انسانی و هماهنگی بین گروه‌های مختلف عملیاتی با برنامه ریزی۶۰۳ مورد فعالیت های تعمیراتی، نوسازی و تعویض خطوط و بخشهای فرسوده شده بواسطه خوردگی تجهیزات فرآیندی از مهمترین ویژگی‌های این دوره از تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم است.

رئیس تعمیرات پالایشگاه سوم پارس جنوبی گفت: عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم مجتمع با تکیه بر توان داخلی متخصصان و کارکنان داخلی و استفاده از روش‌های جدید در حال انجام است.