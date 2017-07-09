تلاش جدید ایالت هاوایی برای محدود کردن فرمان مهاجرتی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، ایالت هاوایی کارزار تازه‌ای راه انداخته که هدف آن محدود کردن فرمان موقت منع ورود گروهی از شهروندان ایران و ۵رکشور دیگر به آمریکا است.

پیش از این یک قاضی فدرال در ایالت هاوایی، به دلیل آن‌چه رویکرد قانونی اشتباه در رویه جدید توصیف شده، با درخواست دادستان این ایالت برای ایجاد تغییرات در تصمیم دیوان عالی آمریکا مخالفت کرده بود.

دیوان عالی ایالات متحده اوایل تیر ماه، رای به اجرای بخش هایی از فرمان ممنوعیت موقت ورود شهروندان ۶ کشور عمدتا مسلمان و پناهندگان به خاک این کشور داده بود.

بنا بر مقررات وضع‌شده پس از این حکم، تنها آن‌دسته از شهروندان ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی و سودان می‌توانند درخواست روادید آمریکا بکنند، که دارای روابط خانوادگی بسیار نزدیک شامل، پدر و مادر، همسر، فرزند، دختر یا پسر بالغ، همسر فرزندان، خواهر یا برادر و نامزد ساکن ایالات متحده هستند.

بر پایه مقررات تازه، پدربزرگ و مادربزرگ، نوه ها یا اعضای خانواده از جمله دایی، خاله، عمو، عمه یا فرزندان آن‌ها شامل پیوندهای لازم برای کسب روادید نمی‌شوند.

دادستان ایالت هاوایی از دادگاه خواسته بود تا درباره مفهوم خویشاوندان نزدیک که در حکم دیوان عالی آمریکا آمده، بازنگری کند. دادستانی در پی آن بود تا افرادی از جمله پدربزرگ و مادربزرگ هم شامل مقررات درخواست روادید شوند.

قاضی فدرال اما گفته در مقام تغییر یا تفسیر احکام دیوان عالی نیست و در نتیجه درخواست را رد کرده بود.

دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده -دربرگیرنده هاوایی، کالیفرنیا، واشنگتن و چند ایالت دیگر- هفتم ژوئیه (۱۶ تیر ماه) اعلام کرد دادگاه به‌جای تفسیر یا تغییر، می‌تواند در آینده، و در صورتی که دول، در مورد فرد خاصی، خلاف رای دیوان عالی عمل کند، حکم قضایی صادر کند و ساعاتی پس از اعلام این موضوع، هاوایی برای صدور این حکم، درخواست رسمی، ارائه کرد.