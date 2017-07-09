تظاهرات مخالفان نتانیاهو در سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارانوت، صدها نفر از شهرک نشینان اسرائیلی در اعتراض به روند بررسی اتهام های «بنیامین نتایناهو» در زمینه فساد به خیابان آمدند.

بر اساس این خبر معترضان صهیونیست در برابر خانه دادستان کل رژیم صهیونیستی در شهر بیتاح تیفکا در نزدیکی تل آویو جمع شدند و به روند بررسی پرونده نتانیاهو اعتراض کردند و مسئولان این رژیم را به تعلل در بررسی اتهامات نخست وزیر اسرائیل متهم کردند.

با وجود اینکه پرونده ایی در خصوص بررسی اتهام های فساد علیه نتانیاهو ایجاد شده اما هنوز اتهام رسمی به او وارد نشده است، این شبهه وجود دارد که نتانیاهو به صورت غیر قانونی از برخی تجار اسرائیلی هدایایی دریافت کرده و با ناشر روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز در خصوص نحوه پوشش اخبار دفتر نخست وزیر تبانی کرده و در مقابل روزنامه اسرائیل هیوم را تحت فشار قرار داده است.

در بخش دیگری از اتهامات نتانیاهو قرادادهای غیر قانونی خرید زیر دریایی و ناوهای جنگی از آلمان نیز به چشم می خورد. این در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی اتهامات وارد شده را نمی پذیرد و مدعی است که دشمنان سیاسی او به دنبال ساقط کردن او هستند.