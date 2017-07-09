بدهی دولت به شهرداری ها از طریق اوراق خزانه اسلامی تسویه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی شامگاه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: یکی از مهم تریم مشکلات شهرداری ها در کشور و به ویژه در شهرهای کوچک درآمدهای کم و ناپایدار است و در کنار آن نیز دستگاه های اجرایی بدهی خود را به این نهاد پرداخت نمی کنند.

وی ادامه داد: دولت یازدهم تلاش کرد این بدهی را تسویه کند و امسال قرار است از طریق اسناد خزانه اسلامی شاهد پررداخت بخشی از این مطالبات شهرداری ها باشیم.

معاون استانداری ایلام تاکید کرد: ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بخشی از بدهی های دستگاه های اجرایی به شهرداری های استان اختصاص یافته است که امیدواریم از طریق این منبع مالی شاهد فعالبیت های دوچندان شهرداری ها در مدیریت شهری بوده و رضایت شهروندان از اقدامات مسئولان این حوزه بیشتر شود.

وی اضافه کرد: شهرهایی که بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند در اولیت پرداخت این بدهی هستند که امیدواریم در استان نیز برنامه ریزی مناسبی از سوی شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها برای جذب این منابع مالی انجام شود.