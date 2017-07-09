الزام سازمان بودجه به ایجاد سامانه نظارت برتسهیلات اشتغال روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی لایحه «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، ماده ۶ این لایحه را تصویب و سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف به ایجاد سامانه ای برای نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات موضوع این قانون کردند.

بر اساس این ماده «به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با به کارگیری سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند. دستگاه های اجرایی موظفند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند.

سازمان موظف است گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند».

تبصره این ماده نیز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکلف می کند سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و داده های مورد نیاز را در اختیار دستگاه های مرتبط قرار دهد.

این ماده با ۱۴۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

نمایندگان همچنین در ادامه با تصویب ماده ۷ به عنوان آخرین ماده از این لایحه، مقرر کردند «آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه ها در این زمینه و چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده‌گذاری، نرخ سود متناظر بخش های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح های پیشنهادی سایر دستگاه ها، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.»