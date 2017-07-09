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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۹:۵۲

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان اعلام شد

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان اعلام شد

سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی این تیم را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان از ۱۹ تیر ماه در حالی آغاز می شود که شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی بازیکنان را به شرح زیر اعلام کرد:

نسیمه غلامی، فرشته کریمی، فرزانه توسلی، آرزو صدقیانی زاده، سوسن رضا پور از تهران
سهیلا ملمولی، فاطمه پاپی، طاهره مهدی پور، سارا افرازی، سحر پاپی، فرشته خسروی، راحله رفیعی از خوزستان
نسترن مقیمی، نسیم نوازنده از مازندران
مهسا نظری، سارا شیربیگی از کرمانشاه
لیلا خدابنده لو از البرز
فهیمه زارعی از هرمزگان
فاطمه اعتدادی از قزوین
مهتاب بنایی از فارس
فاطمه رحمتی از زنجان
فائزه مدنی از گیلان
فاطمه ارژنگی از خراسان رضوی
اردوی فوق تا ۲۵ تیر ماه در مرکز ملی فوتبال (کمپ تیم های ملی) برگزار می شود. ملی پوشان باید عصر دوشنبه ۱۹ تیر ماه خود را به کادر فنی در مهمانسرای شماره یک معرفی کنند.

کد مطلب 4025388
رضا خسروي

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