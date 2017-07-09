مزاحم اینترنتی بانوان در استان سمنان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتظامی استان سمنان، سرهنگ حسین صادقی با اشاره به اینکه مزاحم تلفنی بانوان در سمنان دستگیر شد، بیان کرد: بر اساس قانون جرائم رایانهای هر کس بهوسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، بهنحویکه منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
وی افزود: در پی وصول یک فقره پرونده با موضوع مزاحمت اینترنتی از دادسرا، رسیدگی پرونده در دستور کار کارآگاهی پلیس فتا در شاهرود قرار گرفت همچنین شاکیِ مستنداتی برای بررسی فنی به کارشناسان پلیس فتا ارائه، که شخصی ناشناس با بهرهگیری از شبکههای اجتماعی پیامرسان تلفن همراه اقدام به ارسال پیامهای توهینآمیز کرده و این امر باعث ایجاد اخلال در روند زندگی وی شده است.
رئیس پلیس فتا استان سمنان گفت: با بررسی شواهد و قرائن موجود و اقدامات تخصصی درنهایت متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد همچنین متهم در ابتدا منکر بزه انتسابی در راستای پرونده بود که در ادامه با مشاهده ادله و مستندات جمعآوری شده لب به اعتراف گشود و مشخص شد شاکیِ معلم دوران ابتدایی متهم بوده است.
صادقی به کاربران فضای مجازی بهخصوص کاربران شبکههای اجتماعی توصیه کرد بههیچعنوان به افراد ناشناس در این فضا اعتماد نکنند و تأکید داشت: از واگذاری سیمکارتهای خود به دیگران جدا بپرهیزید و در صورت مفقودی و یا سرقت حتماً در سریعترین زمان ممکن اقدام به سوزاندن سیمکارت کنید.
وی افزود: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکیwww.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارشهای مردمی و اخذ نقطه نظرات شهروندان بوده و همچنین کاربران فضای مجازی میتوانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند.
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