آستان مقدس امامزاده هاشم به مازندران منتقل می شود

حجت الاسلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آستان امام زاده هاشم (ع) در حوزه استحفاظی مازندران و متعلق به بخش لاریجان شهرستان آمل است، افزود: از مسئولان شهر دماوند خواهشمندیم که بدون هیچ گونه تنش و با رعایت آرامش و مسائل قانونی در انتقال این آستانه به مازندران به ما کمک کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران افزود: معقدیم که انتقال این آستان با آرامش کامل انجام خواهد شد و ما اهل گونه تنشی نخواهیم بود و با رعایت قانون و طبق دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر کشور این انتقال در اسزع وقت صورت می گیرد.

حجت الاسلام علیزاده با تقدیر و تشکر از بخشدار لاریجان که تلاش های زیادی در این مهم داشتند بیان کرد: انتقال آستانه در زمانی مقرر انجام خواهد شد و به زودی هیئت امناء آستانه امام زاده هاشم (ع) را انتخاب خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه این آستانه در حال حاضر در دماوند است و به مازندران انتقال پیدا می کند و متعلق به تمام مردم ایران است،افزود: امام زادگان متعلق به عموم مردم ایران اسلامی و همه مردم جهان است که بعضی از امام زادگان استان مازندران زائرین جهانی دارند و متعلق به هیچ شخصی نیستند.