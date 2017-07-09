به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، حسین عبده تبریزی در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه مالیات ها در بخش مسکن بالا رفته است، اظهار کرد: آمار نشان می دهد که ۲ و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. خانه اولی ها نیازمند مسکن هستند. ساخت مسکن لوکس هم در دولت دهم صورت گرفته است اما مازاد مسکن نشان دهنده این نیست که خانه لازم نداریم، برای خانه اولی ها نیازمند مسکن هستیم.

این اقتصاددان افزود: در دریافت مالیات بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت هست. اگر مسکن را شخص حقیقی ساخته باشد هر زمان که مشخص شود از وی مالیات دریافت می شود اما برای اشخاص حقوقی بعد از سه سال مالیات دریافت می شود و شامل مرور زمان می شود که باید تدبیری اندیشیده شود که بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دریافت مالیات فرقی نباشد.

وی افزود: اجرایی شدن مالیات خانه های خالی وقتی است که فروش انجام می شود بنابراین شناسایی خانه های خالی هم سخت است هم برای مسئول مالیات صرف ندارد که بگردد خانه خالی را پیدا کند.

عبده تبریزی در ادامه درباره افزایش مالیات گفت: در سال اقتصاد مقاومتی باید به سمت دریافت مالیات پیش برویم اما افزایش مالیات مسکن بر بازار اجاره تاثیر گذار خواهد بود.

وی گفت: ۲ و نیم میلیون مسکن خالی نشان دهنده احتکار نیست، خانه های خالی عرضه شده است اما جریان سوداگری که در جامعه حاکم شده است موجب افزایش قیمت مسکن شده است. وی در ادامه گفت: یکی از دلایل خانه های خالی نیز این است که رفت و آمد و مهاجرت در شهرهای بزرگ مانند گذشته نیست بلکه آرام تر از قبل شده است. التهاب و رشد جمعیت در شهرهای بزرگ آرام تر شده است، رشد سوداگری موجب افزایش مشکلات مسکن شده است.

عبده تبریزی گفت: قیمت زمین در ایران حباب دارد و باید به میزان زیادی پایین بیاید. دولت می تواند مالیات بر املاک را بگیرد. وی گفت: در سه سال اخیر هیچ تغییری در مسکن اتفاق نیفتاده است. اگر تعداد خانه های خالی در تهران را فقط بخواهیم پرکنیم چیزی حدود یک و نیم میلیون نفر به جمعیت افزوده خواهد شد که در کنار آن مشکلات زیادی همچون ترافیک را نیز به همراه خواهد داشت.

وی افزود: دولت سیاست هایی که تعیین کرده درست است اما به نتیجه نرسیدن آن بخشی به دلیل نبود منابع بوده بخشی به دلیل سوداگری هایی که در بخش مسکن ایجاد شده است. سعی دولت در ساماندهی بخش مسکن بوده است.

عبده تبریزی در ادامه افزود: بانک مرکزی فشار زیادی برای فروش خانه های خالی بر بانک ها وارد کرده است چون بخش قابل ملاحظه ای از خانه های خالی در تملک بانک هاست. کار عمده دولت یازدهم این است که بازار بلند مدت وام مسکن را ایجاد کنیم تا خانه اولی ها صاحب خانه شوند. اگر بانکها با نرخ ۲۰ درصد و ۲۵ درصد وام مسکن را ارائه دهند مردم از عهده وام ها بر نمی آیند و بازهم صاحب خانه نمی شوند. در دولت قبل برای خرید وام تعلق نمی گرفت اما در دولت دهم و یازدهم سیاست ها بر پرداخت وام بوده است تا خرید مسکن آسان تر شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرداری ها که بیشترین تراکم را بگذارند و بیشترین قیمت را بگیرند حاصل کار سوداگری است. در حال حاضر قیمت ها در حال پایین آمدن است اما محسوس نبوده است. وی گفت: عرضه واحد های ارزان قیمت به حرکت بازار مسکن کمک می کند.

افشین پروین پور کارشناس مسکن دیگر مهمان برنامه گفت: نحوه گرفتن مالیات مهم است. حدود ۱۲ تا ۲۵ درصد از واحدهای نوساز مالیات گرفته می شود. اگر مسکن تا ۳ سال عرضه شود باید مالیات بدهد و از سه سال به بعد نیاز به مالیات نیست و این مالکان را تشویق می کند ساختمان را تا سه سال احتکار کنند و از سال سوم به بعد بفروشند.

پروین پور افزود: باید بین شخص حقیقی سازنده و شرکت فروشنده مسکن تفاوتی نباشد و سیستم تولید مسکن اصلاح شود. وی ادامه داد: گرفتن مالیات می تواند کلیدی باشد. بخشی از ثروت ملی هزینه شده تا آن مسکن ساخته شده است پس نباید مسکن احتکار شود. لازم است دولت هزینه کند تا کنترل سوداگری کند و طبق آمار سال ۹۰ ما حدود ۴۰۰ هزار مسکن خالی در تهران داشتیم که قاعدتا تاکنون افزایش یافته است و اگر این مسکن های خالی عرضه شود قیمت مسکن بشدت پایین می آید. وزیر مسکن چند روز پیش تعداد مسکن های خالی در تهران را ۳ میلیون واحد اعلام کرده بود.

پروین پور ادامه داد: مسکن مشکل اصلی و مانع بزرگی برای ازدواج جوانان شده است. ما حدود ۳ میلیون جوان مجرد داریم که شرایط تشکیل زندگی ندارند و مسکن دغدغه اصلی زندگی آنان است و حتی توانایی اجاره مسکن ندارند ولی اگر قیمت مسکن بشکند روی اجاره بها هم تاثیر می گذارد.

حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: بنده اعتقاد دارم ما در حوزه مسکن مازاد تولید نداریم و بخش عمده خانه های خالی در شهرهای بزرگ مربوط به خانه های لوکس با متراژ زیاد است نه واحدهای مسکونی با متراژ ۶۰ یا ۷۰ متر که متقاضی دارد و مالک حاضر به فروش آن نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه نتوانستیم برای متقاضیان واقعی مسکن مورد نیازشان را ایجاد کنیم تا آنها با توان مالی خود بتوانند صاحب مسکن شوند.

عقبایی با اشاره به وجود خانه های خالی لوکس در کشور افزود: بسیاری از خانه های لوکس که امروز با آنها در شهرهای بزرگ مواجه هستیم متعلق به بانک ها هستند و بزرگترین سوداگری در حوزه مسکن توسط بانک ها انجام شده است.

وی گفت: در راستای اصلاح قوانین و برخورد با چنین اقداماتی در حوزه مسکن متاسفانه اتفاق خاصی رخ نداده است و این سیاست ها همچنان ادامه دارد.