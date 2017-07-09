به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، شکرالله حسن بیگی اظهار داشت: وزیر بهداشت و درمان و هیات همراه شامگاه امروز (یکشنبه) به استان مرکزی سفر می کند و در بدو سفر به شهرستان دلیجان می رود.

وی افزود: وزیر بهداشت در دلیجان در نشستی با خیران سلامت شرکت می کند و پس از آن با حضور در محلات و بازدید از بیمارستان این شهرستان، مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی این دو شهرستان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

حسن بیگی توضیح داد: حضور در شهرستان های خنداب، کمیجان و فراهان در صبح روز دوشنبه و بازدید از مراکز درمانی این شهرستان ها در ادامه سفر دو روزه وزیر بهداشت و درمان دنبال می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت همچنین در این سفر از بیمارستان خصوصی اراک بهره برداری کرده و از طرح نوسازی بیمارستان ولیعصر (عج) این شهر نیز بازدید می کند.

وی اضافه کرد: سرکشی به مراکز درمانی دولتی و ارزیابی مسائل و مشکلات آن ها از دیگر برنامه های پیش بینی شده سفر وزیر بهداشت به استان مرکزی است.