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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

معاون استاندار مرکزی خبر داد؛

وزیر بهداشت امروز به مرکزی می‌آید/بازدید از مراکز درمانی ۶شهرستان

وزیر بهداشت امروز به مرکزی می‌آید/بازدید از مراکز درمانی ۶شهرستان

اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: استان مرکزی شامگاه یکشنبه میزبان سفر دو روزه وزیر بهداشت، به منظور ارزیابی وضعیت و بررسی مشکلات حوزه بهداشت و درمان استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، شکرالله حسن بیگی اظهار داشت: وزیر بهداشت و درمان و هیات همراه شامگاه امروز (یکشنبه) به استان مرکزی سفر می کند و در بدو سفر به شهرستان دلیجان می رود.

وی افزود: وزیر بهداشت در دلیجان در نشستی با خیران سلامت شرکت می کند و پس از آن با حضور در محلات و بازدید از بیمارستان این شهرستان، مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی این دو شهرستان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

حسن بیگی توضیح داد: حضور در شهرستان های خنداب، کمیجان و فراهان در صبح روز دوشنبه و بازدید از مراکز درمانی این شهرستان ها در ادامه سفر دو روزه وزیر بهداشت و درمان دنبال می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت همچنین در این سفر از بیمارستان خصوصی اراک بهره برداری کرده و از طرح نوسازی بیمارستان ولیعصر (عج) این شهر نیز بازدید می کند.

وی اضافه کرد: سرکشی به مراکز درمانی دولتی و ارزیابی مسائل و مشکلات آن ها از دیگر برنامه های پیش بینی شده سفر وزیر بهداشت به استان مرکزی است.

کد مطلب 4025401

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