آغاز طرح جمع آوری انشعابات غیرمجاز آب در شهر مارگون

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب فرجی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با همکاری ناظران شرکت آب و فاضلاب استان و کارکنان اداره آب و فاضلاب شهری مارگون این طرح آغاز شده است.

فرجی هدف از اجرای این طرح را جمع‌آوری و ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز و آسیب‌شناسی وضعیت موجود در شهرها و روستاهای اقماری استان عنوان کرد.

وی افزود: با توجه به هدر رفت آب از طریق انشعاب‌های غیرمجاز و استفاده غیر اصولی آب شرب برای مصارف باغداری و کاشت صیفی‌جات این طرح با جدیت هرچه تمام‌تر در حال انجام است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان تصریح کرد: آب شرب شهرهای استان با صرف هزینه‌های بالا و با مشکلات و تلاش فراوان تولید و توزیع می‌شود و استفاده غیرمجاز از این کالای حیاتی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.

فرجی گفت: افت فشار آب، ایجاد نوسان در شبکه توزیع آب و کمبود و قطعی مکرر آب از اثرات نصب انشعاب غیرمجاز و استفاده غیرمنطقی از آب شرب است.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از دلایل ایجاد تنش آبی به هدر رفت آب و عدم توجه برخی شهروندان به قوانین و نحوه استفاده صحیح از آب شرب بر می گردد.