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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

آغاز طرح جمع آوری انشعابات غیرمجاز آب در شهر مارگون

آغاز طرح جمع آوری انشعابات غیرمجاز آب در شهر مارگون

یاسوج- معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح جمع آوری انشعابات غیرمجاز آب در شهر مارگون آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب فرجی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با همکاری ناظران شرکت  آب و فاضلاب استان  و کارکنان اداره آب و فاضلاب شهری مارگون این طرح  آغاز شده است.

فرجی  هدف از اجرای این طرح را جمع‌آوری و ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز و آسیب‌شناسی وضعیت موجود در شهرها و روستاهای اقماری استان عنوان کرد.

وی افزود:  با توجه به هدر رفت آب از طریق انشعاب‌های غیرمجاز و استفاده غیر اصولی آب شرب برای مصارف باغداری و  کاشت صیفی‌جات این طرح با جدیت هرچه تمام‌تر در حال انجام است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان تصریح کرد: آب شرب شهرهای استان با صرف هزینه‌های بالا و با مشکلات و تلاش فراوان تولید و توزیع  می‌شود و استفاده غیرمجاز  از این کالای حیاتی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.

فرجی گفت: افت فشار آب، ایجاد نوسان در شبکه توزیع آب و  کمبود و قطعی مکرر آب از اثرات نصب  انشعاب غیرمجاز و استفاده غیرمنطقی از آب شرب است.

وی تاکید کرد:  بخش زیادی از دلایل ایجاد تنش آبی به  هدر رفت آب و عدم توجه  برخی شهروندان به قوانین و نحوه استفاده صحیح از آب شرب بر می گردد.

کد مطلب 4025402

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