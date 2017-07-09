یک سیاره بزرگ و عجیب پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، ستاره شناسان یک سیاره عظیم و نادر کشف کرده اند که دور ستاره ای به سرعت مدار می زند. این کشف سبب شده دانشمندان نظریه های خود را درباره منظومه شمسی بازبینی کنند.

سیاره HIP ۶۵۴۲۶b توسط گروهی از ستاره شناسان و محققان موسسه ستاره شناسی مکس پلانک کشف شده است.

ابزار SPHERE در تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه ESO شیلی تصاویری مستقیم از این سیاره فراهم کرده است.

توماس هنینگ ازاین موسسه می گوید: به ندرت می توان از سیاره های خارج از منظومه تصویری مستقیم ثبت کرد اما این تصاویر اطلاعاتی غنی در بر دارند. ما به وسیله تحلیل نور مستقیم سیاره می توانیم ترکیب جو سیاره را با دقت بیشتری مشخص کنیم.

درهرحال کشف این سیاره سوالات زیادی را برای دانشمندان ایجاد کرده است.

گائل چائووین از دانشگاه گرنوبل و دانشگاه شیلی رهبری این تحقیق را برعهده داشت است. او در این باره می گوید: تصور می کنم این سیاره بخشی از یک منظومه جوان باشد هنوز دیسک غبار دارد. اما HIP ۶۵۴۲۶ در حال حاضر چنین دیسکی ندارد همین امر نشان می دهد منظومه تازه با خصوصیات یک نمونه کلاسیک تفاوت زیادی دارد.

دمای سیاره کشف شده حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد است. همچنین شعاع سیاره ۱.۵ برابر سیاره مشتری است. حجم HIP ۶۵۴۲۶ نیز بین ۶تا ۱۲ برابر این سیاره تخمین زده می شود.