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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۱

رئیس جهاد کشاورزی فومن:

طرح تجهیز و نوسازی در۱۷۵ هکتار از اراضی شالیزاری فومن اجرا می شود

طرح تجهیز و نوسازی در۱۷۵ هکتار از اراضی شالیزاری فومن اجرا می شود

فومن - رئیس جهاد کشاورزی فومن از آغاز اجرای طرح تجهیز و نوسازی ۱۷۵ هکتار از اراضی شالیزاری سه روستای این شهرستان بعد از برداشت برنج خبر داد.

محمدرضا ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعداز پایان برداشت برنج در سطح اراضی شالیزاری فومن، طرح تجهیز و نوسازی این اراضی در سه روستای شهرستان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در این طرح ۱۷۵ هکتار از اراضی تجهیز و نوسازی می شوند، افزود: کردآباد، نوده و معاف محله سه روستای مورد نظر برای اجرای این طرح هستند.

رئیس جهاد کشاورزی فومن به اعتبار درنظر گرفته شده برای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: یک میلیادر و ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی برای اجرای این طرح در شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان فومن دارای ۱۳ هزار و ۸۷۰ هکتار اراضی شالیزاری است، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح تجهیز در ۱۷۵ هکتار از این اراضی، مجموع اراضی تجهیز و نوسازی شده در سطح شهرستان فومن به شش هزار و ۴۰۰ هکتار می رسد.

به گفته ابراهیم زاده تنها ۱۵۰ هکتار دیگر از اراضی شالیزاری شهرستان فومن قابلیت اجرای طرح تجهیز و نوسازی را دارند که انتظار می رود با اجرای این طرح تا سال آتی عملیات تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح شهرستان فومن به پایان برسد.

گفتنی است شهرستان فومن شش درصد از برنج سفید استان را تولید می کند.

کد مطلب 4025408

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