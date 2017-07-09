قضات مقابل مسائل اخلاقی سکوت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد صبح یکشنبه در آیین تکریم و معارفهٔ رئیس دادگستری تنکابن، در مجتمع فرهنگی پارک مادر با اشاره به اینکه شئونات اخلاقی در جامعه باید رعایت شود از قضات خواست تا مقابل مسائل اخلاقی سکوت نکنند.
وی در عین حال تصریح کرد: بنای دادگستری بر این است که مشکلات مردم را به نحو احسن حلوفصل کنند و هر همکاری در این راه تخطی کند ازنظر من یک متخلف است و دستگاه قضای استان مازندران با هیچکس درگیری ندارد و وظیفهٔ ما رعایت اخلاق در دستگاه قضاست.
تقوی فرد با اشاره به آموزههای دینی، دستور قضات را مطابق شرع و آموزههای دینی دانست و اظهار داشت: قضات باید این شان الهی را حفظ کنند زیرا شان دستگاه قضایی خلیفهالله بوده و هیچکس حق ندارد شان آن را پایین بیاورد.
وی بابیان اینکه دو نوع شکایت وجود دارد، افزود:در برخی موضوعات اجتماعی که آسیب عموم مردم را در پی دارد، دادستان بهعنوان مدعیالعموم باید پیگیری کند و موضوعی در این بحث بهعنوان "شاکی خصوصی نداریم"، وجود ندارد و مسئولان یک شهر اگر درست به وظایفشان عمل کنند، شهر در آرامش خواهد بود.
رئیسکل دادگستری مازندران درباره آزادسازی سواحل گفت: رئیس دادگستری و دادستان تنکابن در این زمینه محکم پای این موضوع بمانند و دادگستری مازندران حمایت همهجانبه خود را اعلام میکند و قضات تنکابن؛ دادستان و رئیس دادگستری تنکابن در مقابل مسائل اخلاقی سکوت نکنند.
وی خطاب به دادستان و رئیس دادگستری تنکابن گفت: کاهش پروندههای ورودی دادگستری در دستور کار جدی آنان باشد.
در این آیین از زحمات قربان رستمی رئیس سابق دادگستری تنکابن تقدیر و نبی محسنی بندپی بهعنوان رئیس دادگستری و احسان وحیدی بهعنوان دادستان تنکابن منصوب شدند.
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