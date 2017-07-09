به گزارش خبرنگار مهر، سهراب مرادی، مرد طلایی وزنه برداری ایران در المپیک که مدتها به دلیل برخی مشکلات از جمله مسایل مالی به اردوی تیم ملی نیامده بود، شب گذشته به جمع اردونشینان تیم ملی در ورزقان پیوست.

مرادی پیش از این بعد از اینکه به رغم از دعوت به اردوی تیم ملی در این تمرینات حضور نیافت، گفته بود باید شرایط برای تمرین مدال‌آوران المپیکی مهیا باشد و تا زمانی که این شرایط فراهم نباشد به اردو نخواهد آمد. آنچه مسلم است گویا او با توجه به وضعیت کنونی و تغییر و تحولات اخیر در بدنه کادر فنی تیم ملی ترجیح داده به اردو بازگردد و خود را برای رقابتهای جهانی آماده کند.

اردوی تیم ملی وزنه برداری ایران با حضور ۱۵ ورزشکار از دیروز شنبه زیر نظر سرمربی جدید در شهرستان ورزقان آغاز شد.

بر این اساس مجید عسگری، جابر بهروزی، صالح چراغی، مرتضی بیگلری، مسعود چترائی، علی مکوندی، رضا زارعی، محمد زارعی، سید ایوب موسوی، علیرضا سلیمانی، محمدرضا براری، بهداد سلیمی، رامین ربیعی و همایون تیموری با حضور در این مرحله از تمرینات زیر نظر محسن بیرانوند سرمربی، اصغر ابراهیمی مربی و مسعود قاسمی سرپرست تیم ملی، تمرینات خود را آغاز کردند.