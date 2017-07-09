کارمندان شرکت مخابرات فارس خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۱۵۰ نفر از پرسنل شرکتی مخابرات منطقه فارس از شهرستانها و مراکز مختلف استان فارس به منظور پیگیری خواسته های قانونی خود مقابل درب اداره کل کاراستان فارس گرد هم امده و خواستار رسیدگی و رفع مشکلاتشان شدند.

آنها اعلام کردند که از زمان واگذاری مخابرات به بخش خصوصی (۸۸/۸/۱۸) مخابرات باید نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مخابرات ایران برای پرسنل شرکتی اقدام می کرد که متاسفانه تنها برای پرسنل رسمی سازمان رعایت شد.این در حالی است که بارها خواسته های مهم خود را چه بصورت شفاهی و چه مکتوب و همچنین بصورت برگزاری تجمعات مختلف مقابل درب مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها و ارگانها ذیربط به گوش مسئولین رسانیده بودند.

نماینده این کارمندان در جلسه ای که در اداره کار استان برگزارش به بیان خواسته های قانونی خود پرداخته و از مسولان اداره کار خواستند که ضمن راهنمایی نسبت به پیگیری موارد هر چه سریعتر اقدام کنند.

علاوه بر تقاضای کارمندان در خصوص عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مخابرات ایران، آنها خواستار رسیدگی به وضعیت تنزل گروه های شغلی پرسنل لیسانس،فوق دیپلم و دیپلم و تغییر عناوین شغلی آنان از سمت های قبل از خصوصی سازی در حد متصدی شدند.

آنها اعلام کردند که کارفرما گروه شغلی پرسنل کارشناس را از گروه ۱۴ به ۶ و فوق دیپلم را از ۱۲ به ۶ و دیپلم را از ۸ به ۶ تنزل داده است.

این کارمندان اعلام کردند که در شرکت مخابرات همه پرسنل چه با مدرک کارشناسی و چه غیر کارشناسی چه مرتبط و متخصص و چه غیر مرتبط و غیر متخصص همگی با یک گروه و گروه شغلی ۶ حقوق دریافت میکنند. حقوق پرسنل کارشناس نیز بعضا از حقوق کارگران خدماتی نیز در برخی موارد کمتر است.