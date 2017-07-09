مقابله با تهدیدات نیازمند به کارگیری تجهیزات نوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد رضا پور دستان در حاشیه بازدید از یگان ویژه ناجاگفت: یگان ویژه یکی از یگانهای واکنش سریع و پا در رکاب نظام جمهوری اسلامی ایران است، حقیقتاً دوستداران نظام و انقلاب با مشاهده توانمندیهای یگان ویژه افتخار میکنند.
یگان ویژه؛ تکیه گاه امن مردم و نظام
وی افزود: لازمه یک یگان واکنش سریع؛ ایمان، انضباط، تعهد، تخصص، قابلیتهای رزمی، توان جسمی و تجهیزات متناسب با تهدیدات است، که بحمد اله این ویژگیها در این یگان وجود دارد، من امروز به عنوان یک نظامی لذت بردم که این آمادگی را در این یگان دیدم و خداوند را شاکرم که در مجموعه نیروهای مسلح چنین یگانی وجود دارد که میتواند تکیهگاه امن مردم باشد.
جانشین فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: با توجه به برخی از ناامنیها در منطقه و تهدیداتی که وجود دارد، نیاز است که «تخصصی»، «کار آمد» و با «تجهیزات نوین» وارد مقابله با این تهدیدات شویم، خوشبختانه تجهیزات نوین، تهدید و دشمن شناسی و دیگر ظرفیتهای مثال زدنی این یگان را به تکیه گاهی برای نظام ومردم مبدل کرده است.
وی گفت: ارتقاء توانمندیها و مهارتهای علمی و عملی باید رویکرد همیشگی در نیروهای مسلح باشد که خوشبختانه این رویکرد را در نیروی انتظامی شاهد هستیم.
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