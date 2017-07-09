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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

بازیگران «آرسن» مشخص شدند

بازیگران «آرسن» مشخص شدند

نمایش «آرسن» به کارگردانی بهزاد صدیقی با بازی فرهاد آییش، مائده طهماسبی و خاطره حاتمی روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیگران نمایش «آرسِن» به کارگردانی بهزاد صدیقی که مرداد ماه سال جاری در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود، مشخص شدند.

فرهادآییش، مائده طهماسبی و خاطره حاتمی به عنوان بازیگران این اثر نمایشی معرفی شدند.

«آرسِن» نوشته کارینه خودیکیان با ترجمه‌ای از آندرانیک خچومیان با بازنویسی و کارگردانی بهزاد صدیقی مرداد ماه روی صحنه می رود.

این نمایشنامه برشی کوتاه از داستان زندگی زن میانسالی به نام آنت و نوجوانی به نام آرسِن را در یک روز روایت می کند.

این نمایش کاری از گروه تئاتر سپنتا است.

برخی از عوامل و دست اندرکاران این نمایش عبارتند از دراماتورژ: علی محمد رحیمی، مدیر تولید: مسعود توکلی (موسسه افرامانا)، دستیار کارگردان و برنامه ریز: مونا گلپایگانی، مشاور رسانه ای و مدیر تبلیغات: منصوره بسمل.

کد مطلب 4025415
آروین موذن زاده

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