مسئله ترویج فرهنگ دینی بین نسل جوان مورد غفلت قرار نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلالی صبح یکشنبه در نشست با هیئت امنا و شورای اسلامی روستای فرح آباد بیان کرد: در میان راه های پر پیچ و خم زندگی و خطراتی که در کمین نسل جدید و جوان جامعه امروزی قرار دارد، مجال آزمون و خطا ممکن است آینده نسل جوان ما را به سمت نابودی بکشاند لذا نسبت به ترویج فرهنگ دینی در بین نسل جوان غافل نباشیم.

وی با اشاره به اینکه ایران از لحاظ جمعیتی در زمره کشورهای جوان است، افزود: درحال حاضر قریب باتفاق نسل جوان و نوجوان ما همواره نشان داده اند که طالب معنویت بوده و در عرصه های معنوی نیز این واقعیت، خود را به خوبی نشان داده است.

حجت‌الاسلام جلالی اظهار داشت: نقش خانواده در تربیت دینی و افزایش معرفت و انس آنها با قرآن و هدایت بر کسی پوشیده نیست.

وی تصریح کرد: نهادهای فرهنگی جامعه وظیفه دارند قرآن کریم را که تجلی‌گاه خداوند و یگانه وسیله ارتباط میان بندگان و آفریدگار جهان است، به میان جوانان بیاورند و آنها را با کتاب خدا آشنا کرده و اندیشه و عملشان را با قرآن هماهنگ کنند و بدین وسیله، قرآن را از انزوا و مهجوریت خارج سازند.

روحانیون در راستای کاهش آسیب های اجتماعی گام بردارند

حجت الاسلام جلالی همچنین در دیدار با روحانی مستقرروستای فرح آباد بیان داشت: روحانیون مستقر با همت و تلاشی که در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای دین مبین اسلام دارند در ایجاد اشتغال، کاهش طلاق، رفع بیکاری و جلوگیری از مهاجرت از روستاها به شهرها نقشی اثربخش داشته اند و این از اهداف سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی با اشاره به نقش روحانیان در ترویج فرهنگی دینی در دورافتاده‌ترین شهرها و روستاها بیان کرد: حضور روحانیان در روستاها و در دسترس بودن آن ها علاوه بر ترویج فرهنگ دینی سبب همکاری، همیاری و سهولت در پیگیری نیازها در راستای توسعه روستا می‌شود.

در این دیدار علی پور محمدی روحانی مستقر روستای فرح آباد ضمن گزارشی از فعالیت های خود ضمن تقدیر از حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی در این روستا، خواستار حمایت بیشتر اداره کل در برنامه های فرهنگی و دینی این روستا شد.