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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد:

لزوم رفع معارض حفرچاه آب دیشموک/ حذف تنش آبی در دو شهر

لزوم رفع معارض حفرچاه آب دیشموک/ حذف تنش آبی در دو شهر

یاسوج- معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: با تلاش های انجام شده تعداد شهرهای دارای تنش آبی استان از شش شهر به چهار شهر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادیان پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: رفع مشکلات مربوط به آب شرب شهرها و تسریع در  افزایش خدمات دهی به شهروندان عزم همگانی و عملی همه مسئولان را می طلبد.

مرادیان با اشاره به برخی از مشکلات پیش رو برای خدمات رسانی بیان داشت : یکی از مسائل پیش روی آبفای استان در شهر دیشموک وجود معارضات اجتماعی در رابطه به احداث چاه جدید تامین آب این شهر است.

مرادیان گفت : با مطالعات ژئوفیزیکی که با همکاری آب منطقه ای استان انجام گرفته است  محل احداث چاه جدید معین شده است.

وی افزود:  متاسفانه وجود معارضات اجتماعی  باعث خلل در روند حفر و تجهیز چاه جدید آب شرب شهر دیشموک شده است.

معاون مهندسی و توسعه اب و فاضلاب استان با اشاره  به تلاشهای استاندار، نماینده مجلس و این شرکت در تامین  اعتبارات لازم برای حفر  و تجهیز یک حلقه چاه عمیق  از طریق بنیاد برکت  تصریح کرد: با توجه به اینکه پیمانکار پروژه به سرعت انتخاب شده است در صورت رفع معارضات محلی موجود در کمترین زمان ممکن عملیات اجرایی حفر این چاه انجام و آب مورد نیاز شهروندان دیشموکی وارد مدار خواهد شد.

مرادیان گفت: شرکت آب و فاضلاب تمامی تلاش خود را برای تامین اعتبارات لازم و انتخاب فوری پیمانکار پروژه در این زمینه انجام داده است و این مسئولان و معتمدین شهر دیشموک هستند که باید همت به خرج داده و برای رفع این مشکل وارد میدان شوند.

مرادیان خواستار همکاری و رایزنی مسئولان برای رفع هرچه سریعتر این مشکل شد.

کد مطلب 4025421

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