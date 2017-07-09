لزوم رفع معارض حفرچاه آب دیشموک/ حذف تنش آبی در دو شهر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادیان پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: رفع مشکلات مربوط به آب شرب شهرها و تسریع در افزایش خدمات دهی به شهروندان عزم همگانی و عملی همه مسئولان را می طلبد.

مرادیان با اشاره به برخی از مشکلات پیش رو برای خدمات رسانی بیان داشت : یکی از مسائل پیش روی آبفای استان در شهر دیشموک وجود معارضات اجتماعی در رابطه به احداث چاه جدید تامین آب این شهر است.

مرادیان گفت : با مطالعات ژئوفیزیکی که با همکاری آب منطقه ای استان انجام گرفته است محل احداث چاه جدید معین شده است.

وی افزود: متاسفانه وجود معارضات اجتماعی باعث خلل در روند حفر و تجهیز چاه جدید آب شرب شهر دیشموک شده است.

معاون مهندسی و توسعه اب و فاضلاب استان با اشاره به تلاشهای استاندار، نماینده مجلس و این شرکت در تامین اعتبارات لازم برای حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق از طریق بنیاد برکت تصریح کرد: با توجه به اینکه پیمانکار پروژه به سرعت انتخاب شده است در صورت رفع معارضات محلی موجود در کمترین زمان ممکن عملیات اجرایی حفر این چاه انجام و آب مورد نیاز شهروندان دیشموکی وارد مدار خواهد شد.

مرادیان گفت: شرکت آب و فاضلاب تمامی تلاش خود را برای تامین اعتبارات لازم و انتخاب فوری پیمانکار پروژه در این زمینه انجام داده است و این مسئولان و معتمدین شهر دیشموک هستند که باید همت به خرج داده و برای رفع این مشکل وارد میدان شوند.

مرادیان خواستار همکاری و رایزنی مسئولان برای رفع هرچه سریعتر این مشکل شد.