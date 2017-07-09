  1. استانها
  2. فارس
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۴

هنرمند جهرمی مقام سوم جشنواره ملی کارتون پسماند را کسب کرد

هنرمند جهرمی مقام سوم جشنواره ملی کارتون پسماند را کسب کرد

جهرم-هنرمند جهرمی موفق به کسب عنوان سوم جشنواره ملی کارتون پسماند در ساری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ‌اکبری هنرمند کاریکاتوریست جهرمی موفق به کسب مقام سوم جشنواره ملی کارتون  پسماند در ساری شد.

در این جشنواره حدود ۳۴۰ اثر از هنرمندان سراسر کشور شرکت بودند که از بین این آثار ۹ اثر در بخش اصلی و ۵ اثر که از فعالیت‌های جانبی جشنواره، انتخاب شدند.

همچنین در این روز آیین گشایش نمایشگاه، همزمان با مراسم اختتامیه برگزار شد و از کتاب نفیس جشنواره شامل ۱۱۸ اثر برگزیده و همچنین تمبر اختصاصی این جشنواره ملی، با حضور مسئولین رونمایی شد.

در پایان مراسم، نفرات برتر با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جوایز نقدی تجلیل شدند و در نهایت تور ساری گردی برای برگزیدگان و داوران جشنواره ملی کارتون پایان بخش آیین پایانی جشنواره بود.

کد مطلب 4025431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها