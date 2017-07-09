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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

نماینده مردم جهرم در مجلس تاکید کرد:

ضرورت تسریع در روند احداث پتروشیمی جهرم

ضرورت تسریع در روند احداث پتروشیمی جهرم

جهرم-نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی گفت: تکمیل هر چه سریعتر پروژه پتروشیمی جهرم مطالبه جدی ما از مسئولان قرارگاه خاتم الانبیاء است.

محمدرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انتظار ما از مسئولان قرارگاه خاتم تکمیل هر چه سریعتر پروژه پتروشیمی جهرم است، گفت: با توجه به اینکه اقداماتی در خصوص خوراک این پتروشیمی، آب و زمین وجود داشت اما اکنون تمام این موضوعات مرتفع شده است انتظار داریم هر چه سریعتر شاهد تکمیل این پروژه باشیم.

وی با اشاره به اینکه رقابت های زیادی برای جابجایی این خط پتروشیمی وجود دارد، افزود: پتروشیمی ظرفیت اقتصادی بسیاری برای استان ها به شمار می رود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اسلامی یادآور شد: تکمیل هر چه سریعتر این پروژه با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مطالبه جدی ما از مسئولان قرارگاه خاتم الانبیاء است.

 وی تاکید کرد: خط پتروشیمی واحدهای پایین دستی آینده روشنی داشته و منطقه را متحول می کند.

کد مطلب 4025436

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