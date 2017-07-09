گزارش تحسین شده خبرنگار شبکه کردستان در مورد مرزبانان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طیب الله ویسی خبرنگار شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان با تهیه گزارشی در خصوص مرزبانان کردستانی در شهرستان مریوان موفق به کسب عنوان گزارش درجه الف و برتر در رسانه ملی شد.

در این گزارش خبری رشادت های مردم ساکن در یکی مناطق مرزی استان کردستان در شهرستان مریوان به شیوه ای درست و اصولی به تصویر کشیده شده است.

بعد از پخش این گزارش خبری در شبکه استانی کردستان و همچنین بخش های خبری مختلف رسانه ملی، مدیر نظارت و ارزیابی معاونت سیاسی رسانه ملی هم از تهیه این گزارش تقدیر کرد.

در این تقدیرنامه آمده است: براساس بررسی کارشناسان نظارت و ارزیابی معاونت سیاسی، گزارش مرزبانان کردستان از طیب الله ویسی خبرنگار مرکز کردستان به دلیل نوع نگاه و پرداخت حرفه ای به سوژه مرزبانی در نقطه صفر مرزی (مریوان) انتقال پیام وحدت و همگرایی اقوام و مذاهب در برقراری امنیت و دفاع از کیان و تمامیت ارضی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و باورپذیر نمودن این پیام با تکیه بر استنادات تصویری و گفتاری، به عنوان گزارش الف ارزیابی شده و قابل تقدیر است.

بدون شک نقش و همراهی موثر تصویربردار و تدوینگر (گروه خبری) در کنار خبرنگار توانسته است این گزارش را مستند و اثرگذار نماید که شایسته است از کلیه عوامل خبری این گزارش قدردانی شود.

طیب الله ویسی خبرنگار شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی است و از سال ۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است طی سالهای اخیر چندین گزارش خبری موثر و همچنین برتر تهیه کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بعد از حوادث اخیر تروریستی در کشور، لازم بود که بخشی از رشادت های مردم کرد در دفاع از مرزهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شود که در همین راستا به فکر تهیه این گزارش افتادم.

خبرنگار شبکه استانی کردستان ادامه داد: برای تهیه این گزارش به روستای انجیران از توابع شهرستان مریوان رفته و با هماهنگی های قبلی در خصوص رشادت های جوانان مرزبان این روستا، این گزارش تهیه و تدوین شد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در کنار نگاه ویژه مسئولان و مدیران رسانه نسبت به این گزارش، اقشار مختلف مردم هم از تهیه و پخش آن اظهار رضایت کرده و این مهم را به شیوه های مختلف به من و سایر همکارانم اعلام کرده اند.

وی ضمن تقدیر از همکاری های صورت گرفته برای تهیه این گزارش، گفت: خوشبختانه تصویربرداری خوب و حرفه ای امیر امیری باعث شد تا این گزارش بهتر دیده شود.