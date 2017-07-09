به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی در جمع اعضای هیئت وزنه برداری استان یزد با تاکید بر لزوم ورزشکاران با استعداد و علاقمند به این رشته ورزشی اظهار داشت: وزنه برداری ایران در میادین بین المللی خوش درخشیده و باید این درخشش استمرار پیدا کند.

وی با اشاره به برخی مشکلاتی که ورزش وزنه برداری با آن دست و پنجه نرم می کند، افزود: این ورزش برای تداوم پیشرفت نیازمند حمایت جدی است.

مرادی عنوان کرد: این حمایت باید از سوی مسئولان هیئت های ورزشی، ورزشکاران و علاقمندان به این رشته ورزشی صورت گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با تلاش هیئت های ورزشی همچنین تلاش و همکاری ورزشکاران این رشته، ورزش وزنه برداری با توجه به سابقه کهنی که دارد، در کشور فراگیری بیشتری پیدا کند.

رئیس فدراسیون وزنه برداری یادآور شد: ظرفیت های بسیاری در زمینه ورزش وزنه برداری در کشور وجود دارد که باید تلاش شود این ظرفیت ها شناسایی و از آنها به بهترین نحو ممکن استفاده شود.

مرادی ادامه داد: به طور قطع پیشرفت در ورزش وزنه برداری نیازمند برنامه ریزی، آموزش، استفاده از ظرفیت رسانه ها و معرفی هرچه بیشتر این ورزش به مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از مشکلات مهمی که وزنه برداری در سطح کشور با آن مواجه است، افزود: مشکلات مالی و اعتباری عمده ترین مشکل پیش روی وزنه برداری در سطح کشور است و به طور قطع اگر این مشکلات برطرف شود، می توان به افتخارات بیشتری در میادین بین المللی دست پیدا کرد.

مرادی با تاکید بر اینکه ورزش وزنه برداری باید در میان نسل نوجوان بیشتر تبلیغ شود تا بتوانیم از بین این نسل، استعدادهای وزنه برداری را شناسایی کنیم، اظهار داشت: در این راستا نیاز به تبلیغ در مدارس و مشارکت آموزش و پرورش داریم.

رئیس فدراسیون وزنه برداری در مورد جایگاه این ورزش در استان یزد نیز بیان کرد: یزد نیز از استانهایی است که ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه وزنه برداری دارد و امیدواریم به زودی شاهد معرفی ورزشکاران قوی و دارای آتیه از این استان به مسابقات بین المللی باشیم.

به گزارش مهر، رئیس فدراسیون وزنه برداری در سفر خود به استان یزد در مجمع انتخابات هیئت وزنه برداری استان یزد نیز شرکت کرد.