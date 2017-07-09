مشکلی برای تامین برق مشهد نداریم/صرفه جویی در ساعات پیک ضروری است

علیرضا کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون مشکل قطعی برق در مشهد نداشتیم و امیدواریم با همکاری مردم و صرفه جویی در ساعات پیک مصرف این روند تا پایان تابستان ادامه پیدا کند.

وی افزود: کولرهای گازی ۴ برابر کولرهای آبی مصرف برق دارند و به همین دلیل به مردم توصیه می کنیم در صورت استفاده از این وسایل سرمایشی دمای آن را حدود ۲۴ تا ۲۵ درجه تنظیم کنند.

سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد تصریح کرد: به دلیل اینکه شبکه برق کشور به صورت سراسری است هر اندازه صرفه جویی بیشتری توسط مردم انجام شود در دیگر شهرها دچار قطعی برق نخواهیم شد.

کاشی با اشاره به مانور خاموش کردن سیستم های گرمایشی به مدت یک ساعت در روز شنبه هفته جاری گفت: این اقدام باعث شد تا ۷۰ مگاوات در مصرف برق مشهد صرفه جویی شود.