اجرای طرح اوقات فراغت«نشاط معنوی» در بقاع متبرکه استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام آیت عباسیان امروز یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های طرح نشاط معنوی که در محل این اداره کل برگزار شد گفت: با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل امامزاده ها و بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی تاثیرگذار، طی سالهای اخیر این اماکن مرکزیت اجرای برنامه مختلف قرار گرفته است.

وی هدف از برگزاری طرح نشاط معنوی را پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: این طرح در استان کرمانشاه از امروز آغاز و تا ۴۵ روز ادامه خواهد داشت.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه ابراز داشت: طی مدت ثبت نام از ۱۰ تیر تا امروز تعداد ۱ هزار و ۶۸۵ نفر در ۱۱ پایگاه فرهنگی ثبت نام کرده اند.

وی جوانان و نوجوانان در گروه سنی ۸ تا ۱۸ سال را بیشترین جامعه هدف در این طرح دانست و خاطر نشان کرد: در مقطع ابتدایی حدود ۶۶۰ نفر، راهنمایی ۵۰۰ نفر و دبیرستات ۵۲۵ نفر تا کنون برای شرکت در این طرح ثبت نام کرده اند که بیشتر این تعداد خانم ها هستند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: تعداد ۱۳ مبلغ غیر بومی برای فعالیت تبلیغی در طرح نشاط معنوی به استان کرمانشاه اعزام شده اند که با همکاری تعدادی از مبلغین سطح استان با برپایی نماز جماعت، برگزاری کلاس های قرآنی و مذهبی به فعالیت خواهند پرداخت.

وی اذعان داشت: همچنین ۳۰ مربی در طول این دوره جهت بارور کردن اوقات فراغت جوانان با محوریت حفظ قرآن کریم و سوره واقعه فعالیت می کنند.

حجت الاسلام عباسیان تصریح کرد: اجرای اردوی یک روزه به مناطق خوش آب و هوا نیز از دیگر اقداماتی است که هیچ محدودیتی برای شرکت کنندگان دیگر ارگان‌ها و نهادها ندارد و همه می توانند از این طرح استفاده کنند.

وی افزود: در سال‌جاری ۱۲ هزار نفر سهمیه برای شرکت در طرح حافظان داریم و طی سال گذشته این رقم حدود ۳۵ هزار نفر شرکت کننده داشته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اجرای بحث مسجد محوری را در دستور کار امسال بیان کرد و گفت: طی این برنامه در بسیاری از مساجد کارهای فرهنگی صورت خواهد گرفت.

وی در پایایان به موقوفات جدید طی امسال اشاره کرد و گفت: در این راستا بیش از ۳.۵ میلیارد تومان برای دارو و درمان توسط یکی از خیرین اختصاص یافت و همچنین وقف هایی برای ساخت مساجد برای مکانهایی که فاقد مسجد هستند و ساخت دارالقرآن داشته ایم.