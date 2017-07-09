دستگیری باند سارقان با ۲۷ فقره سرقت در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ برزو همتی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت:در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت لوازم منزل، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی شبانه روزی موفق به شناسایی یکی از افراد باند فوق و پاتوق وی در ملارد شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی با تشکیل تیم ویژه، در عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری هر سه نفر در ملارد شده و در بازرسی از محل فعالیت متهمان ۴۲ قلم اموال سرقتی به ارزش تقریبی ۲۲۰ میلیون ریال کشف شد.

سرهنگ همتی خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی های صورت گرفته به ۲۷ فقره سرقت منزل و خودرو اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ همتی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزار و لوازم ایمنی نظیر دوربین های مدار بسته، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره گیری تلفن ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.