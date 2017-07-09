۲۲ هزار مترمربع زمین صنعتی در مازندران واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی موسوی گفت: با توجه به دارابودن شرایط اقلیمی و نزدیکی به پایتخت و همچنین وجود بنادر و فرودگاه، بستر لازم برای سرمایهگذاریدر مازندران فراهم است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال که مقام معظم رهبری فرمودند، باید با همکاری دستگاههای اجرایی، زمینه حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم شود.
موسوی تصریح کرد: واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی بر اساس طرح و منطبق بر کاربریهای مشخصشده در زون بندی واگذار میشود.
وی هدف شرکت شهرکهای صنعتی از واگذاری زمین به متقاضیان را رونق تولید و فعالیتهای صنعتی دانست و اظهار داشت: با راهاندازی یک واحد تولیدی، علاوه برافزایش توان تولید داخلی، شاهد اشتغال در استان و توسعه اقتصادی خواهیم بود.
نظر شما