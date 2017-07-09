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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران:

۲۲ هزار مترمربع زمین صنعتی در مازندران واگذار شد

۲۲ هزار مترمربع زمین صنعتی در مازندران واگذار شد

ساری - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران از واگذاری ۲۲ هزار مترمربع زمین صنعتی به سرمایه‌گذاران، در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی موسوی گفت: با توجه به دارابودن شرایط اقلیمی و نزدیکی به پایتخت و همچنین وجود بنادر و فرودگاه، بستر لازم برای سرمایه‌گذاریدر مازندران فراهم است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران افزود: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال که مقام معظم رهبری فرمودند، باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود.

موسوی تصریح کرد: واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی بر اساس طرح و منطبق بر کاربری‌های مشخص‌شده در زون بندی واگذار می‌شود.

وی هدف شرکت شهرک‌های صنعتی از واگذاری زمین به متقاضیان را رونق تولید و فعالیت‌های صنعتی دانست و اظهار داشت: با راه‌اندازی یک واحد تولیدی، علاوه برافزایش توان تولید داخلی، شاهد اشتغال در استان و توسعه اقتصادی خواهیم بود.

کد مطلب 4025456

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