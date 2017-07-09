راهپیمایی ۴۲۰ کیلومتری عدالت ترکیه در مراحل پایانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «کمال قلیچداراوغلو» رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه امروز یکشنبه اعلام کرد، قصد دارد با برگزاری تجمعی بزرگ در برابر یکی از زندانهای استانبول به راهپیمایی ۴۲۰ کیلومتری مردم ترکیه از آنکار تا استانبول، پایان دهد.

راهپیمایی عدالت که به ابتکار کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق (CHP) در اعتراض به زندانی کردن «انیس بربراوغلو» معاون این حزب در آنکارا آغاز شده بود بعد از حدود ۳ هفته به استانبول رسید. این راهپیمایی طی ۲۳ روز جمعیتی عظیم را در حاشیه دریای مرمره همراه خود کرد.

دادگاهی در ترکیه در ۱۴ ژوئن انیس بربراوغلو، معاون حزب جمهوریخواه خلق را به اتهام دادن اطلاعاتی به روزنامه جمهوریت در مورد ارسال سلاح از سوی مأموران اطلاعاتی ترکیه به مخالفان اسلام‌گرای نظام اسد در سوریه به ۲۵ سال زندان محکوم کرد.

کمال قلیچداراوغلو این حرکت را در ۱۵ ژوئن آغاز کرد. برخی او را خوش‌برخورد، اما ترسو و فاقد ایده ارزیابی می‌کردند. خبرنگاران که او را «عمو کمال» صدا می‌زنند می‌گفتند، کسی مثل او ممکن نیست بتواند حریف سیاستمدار قدرتمندی مثل اردوغان شود.

بسیاری در ابتدا او را مسخره می‌کردند و می‌گفتند: «راه برو عمو کمال» اما اینک ناظران می‌گویند، این حرکت نشان داد که اپوزیسیون ترکیه با وجود شکست هایش هنوز هم زنده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه قلیچداراغلو را بارها متهم کرده که با این راهپیمایی از تروریسم حمایت می‌کند. با این حال علیه این راهپیمایی کاری نکرد.