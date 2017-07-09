کشف ۷۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در جمع خبرنگاران از کشف ۷۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: این میزان مواد مخدر در عملیات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی کشف شده است.

وی افزود: به دنبال اطلاع پلیس مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اینکه قاچاقچیان قصد انتقال مقادیری مواد مخدر به داخل استان را دارند موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

یاری ادامه داد:با اشراف اطلاعاتی محل بارگیری مواد مخدر در استان مرکزی شناسایی و در یک عملیات موفق پلیسی با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر آن استان محموله ۷۰ کیلویی مواد مخدر قبل از انتقال شناسایی و در شهر اراک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت:در این ماموریت قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و یکدستگاه خودرو سنگین که برای انتقال مواد مورد استفاده قرار گرفته بود نیز توقیف شد.

وی از افزایش ۱۳۰ درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته در استان ایلام خبر داد.

یاری گفت: از ابتدای سال جاری تا امروز بیش از ۱۷۰کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان کشف‌ شده است.

وی یادآور شد: در این مدت ۳۱۳ قاچاقچی و خرده‌فروش مواد مخدر در سطح استان دستگیر شده‌اند.