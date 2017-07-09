  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

بعد از دوپینگ یک تکواندوکار؛

برنز بازیهای کشورهای اسلامی پس گرفته می شود!

برنز بازیهای کشورهای اسلامی پس گرفته می شود!

با مثبت اعلام شدن تست دوپینگ یک عضو تیم ملی که در بازیهای کشورهای اسلامی موفق به کسب مدال شده بود، این مدال پس گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که خبر مثبت اعلام شدن تست دوپینگ دو تکواندوکار روز گذشته منتشر شد، مسئولان فدراسیون عصر شنبه به این خبر واکنش نشان داده و رئیس سازمان تیم های ملی این خبر را در گفتگویی تائید کرد. 

مسئولان وادا در جریان برگزاری هفتمین دوره جام باشگاههای آسیا از برخی تکواندوکاران تست دوپینگ گرفتند که در بررسی ها نمونه دو نماینده کشورمان مثبت اعلام شد. 

یکی از این دو تکواندوکار با عضویت در تیم اعزامی به جام باشگاههای آسیا موفق به کسب مدال برنز شد که در صورت تائید نهایی، این مدال طبق قوانین پس گرفته خواهد شد و به نفر بعدی اعطا می شود. 

در این صورت مدالهای ایران در چهارمین دوره بازیهای کشورهای شامل ۳۹ طلا، ۲۶ نقره و ۳۲ برنز و مجموع ۹۷ مدال کاهش خواهد یافت. 

کد مطلب 4025469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها