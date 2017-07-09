برنز بازیهای کشورهای اسلامی پس گرفته می شود!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که خبر مثبت اعلام شدن تست دوپینگ دو تکواندوکار روز گذشته منتشر شد، مسئولان فدراسیون عصر شنبه به این خبر واکنش نشان داده و رئیس سازمان تیم های ملی این خبر را در گفتگویی تائید کرد.

مسئولان وادا در جریان برگزاری هفتمین دوره جام باشگاههای آسیا از برخی تکواندوکاران تست دوپینگ گرفتند که در بررسی ها نمونه دو نماینده کشورمان مثبت اعلام شد.

یکی از این دو تکواندوکار با عضویت در تیم اعزامی به جام باشگاههای آسیا موفق به کسب مدال برنز شد که در صورت تائید نهایی، این مدال طبق قوانین پس گرفته خواهد شد و به نفر بعدی اعطا می شود.

در این صورت مدالهای ایران در چهارمین دوره بازیهای کشورهای شامل ۳۹ طلا، ۲۶ نقره و ۳۲ برنز و مجموع ۹۷ مدال کاهش خواهد یافت.