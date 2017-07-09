روکش آسفالت محور غار علیصدر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رستمی درجلسه راهداری بهار عنوان کرد: با برنامه ریزی ها و تلاش های شبانه روزی راهداران و سایر عوامل اداره راه و شهرستان در راستای اصلاح، ایمن سازی و نگهداری، نظارت بر راهها در محور همدان بهار به صورت مستمر در حال اجراست.

وی بیان داشت: طی سه ماهه اول سال جاری ۲۸ کیلومتر از محورهای شهرستان بهار خط کشی و ۵۵ دهانه پل در همین محورها ایمن سازی شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل و جاده ای شهرستان بهار افزود: با توجه به اینکه بیشترین عامل تصادفات سرعت زیاد و عدم توانایی کنترل به موقع رانندگان است، نصب سرعتکاه در نقاطی که توسط کارشناسان تعیین شده یکی دیگر از موارد افزایش ایمنی بوده که طی سه ماه گذشته نسبت به نصب ۱۵ سرعتگاه در تقاطع ها اقدام شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از موارد ایمنی در قالب ایجاد حفاظ صورت می گیرد، افزود: ایجاد حفاظ میانی با نصب نیوجرسی به طول ۲۱۰۰ متر و ایجاد حفاظ خاکی در نقاط پرتگاهی نیز به طول ۱۸۰۰متر انجام شده است.

وی عنوان کرد: به منظور افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح، محورهای حوزه استحفاظی این شهرستان با نصب تعداد ۱۰۵ عدد انواع تابلو هشدار دهنده و علائم اطلاع رسانی، پوشش داده شده است.

رستمی عنوان کرد: تسطیح و شانه سازی راه های آسفالته در محور کرمانشاه به طول ۵ کیلومتر از دیگر اقدامات این اداره در شهرستان بهار بوده است.