نخستین نمونه خودروی جدید تسلا ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، پس از ماه ها گمانه زنی و انتظار بالاخره الون ماسک، مدیر ارشد اجرایی تسلا اعلام کرد واحد تولید خودروی جدید تسلا به نام «مدل۳» فعالیت خود را آغاز کرده و یک نمونه از این خودرو نیز ساخته شده است.

نخستین مدل ۳ در هفته اول ماه جاری میلادی(جولای) ساخته شد اما با توجه به آنکه جدول زمانبندی تولید خودروهای تسلا تغییر می کند، باید همچنان برای تولید تجاری خودرو تا پایان ماه منتظر ماند.

این درحالی است که از مارس ۲۰۱۶ میلادی بسیاری از افراد برای پیش خرید این خودرو ثبت نام کردند، به طوریکه فقط در ۲۴ ساعت بیش از ۱۳۴ هزار سفارش برای این خودرو ثبت شد.

ساخت خودروی مدل ۳ گامی بزرگ درتولید خودروهای تمام الکتریک در بستر تجاری است. جالب آنکه این خودرو ارزانتر از نمونه های قبلی و خودروهای لوکس مدل اس و مدل ایکس است.

به هرحال اگر تولید خودرو طبق برنامه پیش برود، تسلا تا ۲۸ جولای بیش از ۳۰ خودروی مدل ۳ را برای مشتریان خود آماده خواهد کرد. سپس در ماه آگوست تولید خودرو تا ۱۰۰ واحد افزایش می دهد. درهمین راستا روند صعودی تولید خودرو در ماه سپتامبر ادامه یافته و به ۱۵۰۰ واحد و در نهایت در ماه دسامبر به ۲ هزار واحد خواهد رسید.

تسلا امیدواراست در ۲۰۱۸ بتواند تولید سالانه خود را به ۵۰۰ هزار خودرو برساند.