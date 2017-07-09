قد کشیدن صنعت از خاکستر کشاورزی/ این روستا باید زنده بماند

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: شهرستان درمیان قطب تولید فرش در خراسان جنوبی است. اگرچه امروز به دلیل تحریم‌ها و بیشتر از آن به علت رکود بازار، میزان تولیدات و گردش مالی این صنعت کاهش یافته است؛ اما باز هم فرشبافی سهم زیادی در گردش چرخ زندگی در خراسان جنوبی و به ویژه در شهرستان درمیان دارد.

بخش زیادی از تولیدات فرش این شهرستان توسط مددجویان کمیته امداد بافته و در بازار عرضه می شود. احمد بصیری پور، مدیر کمیته امداد شهرستان «درمیان» می گوید: مددجویان امداد در شهرستان درمیان سال گذشته ۱۰۵۷ متر قالی تولید کردند که سهم زیادی را در میان تولیدات مددجویان کمیته امداد کل کشور دارد. وی می افزاید: در واقع می توان گفت یک پنجم تولیدات فرش مددجویان کمیته امداد در خراسان جنوبی بافته می شود که سهم شهرستان درمیان هم در این آمار قابل توجه است.

خانواده کیانی یکی از خانواده هایی است که زندگی آنها با تولید فرش عجین شده است. مادر و هشت فرزند این خانواده که ساکن روستای ۱۰۰ خانواری منصورآباد هستند، پس از طلاق از سال ۸۳ تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند. قالیبافی در خانواده خانم کیانی سابقه خانوادگی دارد بنابراین وی نیز با کمک کمیته امداد دار قالی را برپا کرد تا احتیاجات هشت فرزند خود را از این راه فراهم کند.

حالا ۱۳ سال از آن روزگار می گذرد. فرزندان قد کشیده اند و هر یک سر زندگی خود رفته اند با این حال هنوز پوشش نهادهای حمایتی از خانواده ادامه دارد. علاوه بر ساخت منزل مسکونی برای خانواده کیانی، خودکفایی و ایجاد اشتغال به عنوان بهترین راه توانمندسازی و خروج از پوشش حمایتی پیگیری شد.

روستا با وجود برخوردار بودن از خاک و زمین مناسب، به دلیل وجود خشکسالی زندگی را بر ساکنانش سخت کرده است. کشاورزی تقریبا نابود شده است. این را می شود از گاوآهن‌هایی فهمید که گوشه و کنار روستا روی زمین افتاده و زنگ زده اند. دیگر از باغ‌های بزرگ عناب و زرشک که روزی سرتاسر روستا و زمین‌های اطراف را پوشانده بود خبری نیست و تک درخت‌های روستا حالا آخرین موجودات سبزی هستند که در مقابل کم آبی مقاومت کرده اند.

حسین کیانی بزرگترین فرزند پسر خانواده در چنین شرایطی تصمیم گرفت اشتغال را از مسیر دیگری پیگیری کند تا علاوه بر خود بتواند برای برادرانش نیز کار ایجاد کند. از آنجا که دستی در امور معماری و ساختمان داشت تصمیم گرفت یک کارگاه نجاری و تولید کابیت را راه اندازی کند و به این منظور راهی کرج شد تا فوت و فن کابینت سازی را در آنجا بیاموزد.

حسین در بازگشت از کرج به سرعت برنامه خود را عملی کرد. ۹ میلیون پس انداز خود را به جریان انداخت اما این مبلغ برای راه اندازی کارگاه بسیار کم بود به همین دلیل مبلغ ۳۰ میلیون تومان هم از کمیته امداد وام گرفت تا کارگاه با سرعت پیش رود. برای خرید دستگاه‌های لازم هم مبلغ ۱۵ میلیون تومان وام از شبکه بانکی دریافت کرد و حالا کارگاه چند ماهی هست فعالیت خود را آغاز کرده است.

در حال حاضر ۳ برادر از خانواده کیانی در این کارگاه مشغول کار هستند و سفارش‌ها هر روز بیشتر می شود. حسین که خود صاحب ۳ فرزند است، می گوید: سفارش‌ها از شهرستان درمیان و روستاهای اطراف وجود دارد و حتی از بیرجند هم سفارش کار داریم اما فضا برای پاسخگویی به همه سفارشات کم است. زمین کارگاه را شورایاری در اختیار ما قرار داده است اما به دلیل اینکه در حریم جاده قرار دارد از سوی اداره منابع طبیعی فشار زیادی روی ما برای جابجایی وجود دارد. وی می افزاید: کارگاه با همین سفارشات فعلی و با کمی توسعه می تواند برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم و تعداد بیشتری به شکل غیر مستقیم کارآفرینی و اشتغال زایی داشته باشد. باید بتوانیم وام‌های دریافتی را سر موقع پرداخت کنیم و بعد به فکر توسعه کار باشیم.

روستاهای خراسان جنوبی یک به یک به دلیل خشکسالی و نبود کار در حال تخلیه هستند و در چنین شرایطی ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای این روستاییان می تواند به ادامه جریان زندگی در روستا کمک کند. احمد بصیری پور مدیر امداد شهرستان درمیان هم معتقد است که مهاجرت یکی از معضلات اصلی در روستاهای خراسان جنوبی است و به همین دلیل باید با ایجاد اشتغال برای جوانان، جمعیت روستاها را تثبیت کنیم زیرا خالی شدن روستاها اثرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نامطلوبی برای استان و حتی کل کشور در پی خواهد داشت.