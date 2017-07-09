پایان چندماه تخریب و حاشیه در ژیمناستیک/ رقابت چهار رئیس!

به گزارش خبرنگار مهر، اگر دوباره اتفاق خاصی رخ ندهد مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک فردا ۱۹ تیر برگزار خواهد شد. راه پرپیچ و خمی که بالاخره هدایت این رشته پایه، پرمدال و بااهمیت را به دست یکی از چهار کاندیدا خواهد سپرد. محمد شروین اسبقیان، زهرا اینچه درگاهی، حبیب نوظهوری و رضا محمد کاظمی نامزدهای انتخابات فدراسیون ژیمناستیک هستند، چهار گزینه ای که هر یک مطمئن است به عنوان رئیس چهارسال آینده این رشته انتخاب خواهند شد.

اگرچه شاید در نگاه اول اسبقیان که سرپرستی این فدراسیون را نیز بر عهده دارد و گزینه های مجمع توسط وی و دبیر وی به وزارتخانه معرفی شده اند بخت نخست و گزینه نزدیک تر به وزارت ورزش و جوانان به نظر آید اما یکی دیگر از چهار کاندیداها که این روزها تعامل های گسترده ای با مسئولان مهم ورزشی و غیرورزشی داشته نیز از شانس زیادی برای کسب رای برخوردار است. حتی برخی معتقدند رقابت اصلی میان این دو گزینه خواهد بود که اگر انتخابات را به دور دوم بکشاند شانس ریاست گزینه "ژیمناست" بیشتر خواهد شد.

در این میان شاید توجه خانواده ژیمناستیک به حل مشکلات مادی این رشته و توانایی کاندیداها برای برطرف کردن این معضل نیز معطوف شود. تجربه های گذشته نشان می دهد کدام کاندیدا در زمینه اقتصادی، بازاریابی و صرف هزینه موفق ترند. چند دستگی آزار دهنده در رشته ژیمناستیک باعث شد تا سه کاندیدای ژیمناست نتوانند با هم وارد ائتلاف شوند. هرچند ممکن است این تصمیم در روز انتخابات تغییر کند. هر یک از این سه کاندیدا در گفتگو با خبرنگار مهر خود را دارای بخت بالایی برای کسب ریاست فدراسیون می‌دانند. این عدم ائتلاف تنها می تواند به شکسته شدن آرا منجر شود.

جالب اینجا بود که نه تنها ائتلافی میان کاندیداها صورت نگرفت بلکه فضای تخریبی ناپسندی به ویژه در فضای مجازی به اوج رسید که تحت هیچ شرایطی زیبنده ورزش کشور و به خصوص رشته ژیمناستیک نیست.

اسبقیان که در مدت سرپرستی خود با انتقادات و استعفاهای زیادی روبه رو شد بدون توجه به حواشی گاها برنامه ریزی و هماهنگ شده، اردوهای تیم ملی را به صورت متوالی و بدون وقفه پیگیری کرد. اعزام ها به خوبی انجام شد و نتایج ژیمناستیک ایران در رقابتهای کشورهای اسلامی و مسابقات قهرمانی آسیا قابل قبول بود. به گفته بسیاری وی شانس زیادی برای کسب نتیجه در انتخابات دارد.

زهرا اینچه درگاهی یکی از متخصصان تحصیلکرده و مورد قبول در نهادهای مختلف است. وی سابقه مدیریت در رشته پایه ژیمناستیک را هم داشته و هرچند عده ای در تلاش بودند با توجه به بانو بودن وی تبلیغاتی منفی در خصوص ریاست وی انجام دهند به نظر می رسد از مقبولیت خوبی در میان خانواده ژیمناستیک برخوردار باشد.

حبیب نوظهوری نیز یکی از مربیان و باشگاه داران موفق رشته ژیمناستیک است. نوظهوری سابقه سالها فعالیت در این رشته را دارد و از نظر مالی می تواند به بسیاری از مشکلات این رشته پایان دهد. وی در مصاحبه با خبرنگار مهر مدعی شد که سالی حداقل یک میلیارد به ژیمناستیک تزریق می کند.

رضا محمدکاظمی هم ژیمناست است و هم تحصیلکرده و مدیر گروه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. وی در زمینه بازاریابی،اقتصادی و کارآفرینی موفقیت های زیادی داشته و در صورت ریاست در فدراسیون ژیمناستیک می تواند با ایجاد فرصت های اقتصادی و تلفیق آن با تخصص فنی شرایط جدیدی را در این رشته ایجاد کند.

اگرچه هر چهار کاندیدا خود را پرشانس ترین گزینه در انتخابات می دانند و برخی نیز با تهدید هیاتها در خصوص گرفتن عکس از آراء خود سعی در ایجاد شرایطی رعب آور در مجمع دارند پیش بینی می شود رقابت اصلی بین دو گزینه باشد یکی غیر ژیمناست و دیگری ژیمناست! هنوز نمی توان در خصوص تصمیم نهایی هیات ها نظری داد. اما بدون شک رای آنها تاثیری سرنوشت ساز بر ژیمناستیک کشور خواهد داشت. انتظار می رود هیاتها مستقل از آنچه تحت عنوان فشار به آنها تحمیل می شود رای بدهند تا شاید شرایط نگران کننده این رشته پایه با روی کار آمدن رئیس جدید تغییر کند.