هوای گرم همراه با گرد و غبار استان ایلام را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شیخ‌الملوکی مدیر کل هواشناسی استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: یکی از چالش‌های دنیا تغییر اقلیم بوده و انجام پروژه‌های تحقیقی در این زمینه لازم است.

وی افزود: دمای هوا از اواخر خردادماه در سطح استان زیاد شده و دو موج گرما وارد استان شد که دمای هوای شهرهای جنوبی به بالای ۵۰ درجه رسید.

وی تصریح کرد: هنوز رکورد گرما در استان زده نشده ولی امسال نسبت به سال های گذشته گرمتر خواهد بود، اختلاف بین بیشترین و کمترین دما در ظهر و صبح کم شده و احساس می‌شود استان گرم‌تر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یک تا یک و نیم درجه نسبت به بلند مدت در سال جاری افزایش دما را خواهیم داشت، گفت: تعداد روزهای گرد و غباری در استان نیز افزایش پیدا کرده است.

مدیر کل هواشناسی استان ایلام اظهار داشت: موج‌های گرمایی در روزهای آتی وارد استان خواهد شد.

وی افزود: مقدار بارش در سال جاری به موقع و بسیار مناسب خواهد بود.

به مرز بحران در مصرف برق رسیده‌ایم

هادی شیرخانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصرف برق تابع شرایط جوی و دماست و با شروع تابستان به شدت بالارفته و هم اکنون در مرز بحران هستیم.

وی گفت: در حوزه‌ جنوب استان با افزایش مصرف از فروردین مواجه هستیم و در سراسر استان هم اکنون افزایش دما مشهود است.

شیرخانی تصریح کرد: آخرین رکورد مصرف برق در یک روز در استان، ۳۴۱مگاوات بوده است.

وی گفت: هدف ما نگاه اقتصادی به برق نیست و نگاه ما رفاهی و رعایت حال مردم است.

شیرخانی با اشاره به اینکه مجبور شدیم از مبدل های دیزلی استفاده کنیم که از نظر اقتصای به صرفه نیست، گفت: ظرفیت فنی شبکه‌های برق ما محدود است.

وی گفت: در ساعات غیر اداری و تعطیل سیستم سرمایشی ادارات روشن است و متاسفانه برخی از دستگاه‌ها رعایت نمی‌کنند.

شیرخانی افزود: چیلر(سیستم سرمایشی) ادارات از چهارشنبه تا شنبه بدون دلیل روشن بوده است که مصرف بالایی به همراه دارد.