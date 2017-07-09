به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عالیخانی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: بودجه پیش بینی شده سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی برای امسال ۴۶۸ میلیارد ریال است، که این رقم در مقایسه با سال ۹۱ حدود هزار درصد(۱۰ برابر) افزایش نشان می دهد

وی با اشاره به وظایف سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی افزود: سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی در راستای حمایت از شهرداری های استان و از سوی دیگر هم افزایی تجربیات و امکانات آنها در حوزه های مختلف عمرانی، تولیدی، بازرگانی، گردشگری و ... در مهم ترین پروژه های عمرانی و زیر ساختی در سطح استان فعالیت دارد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی در ادامه با اشاره به پروژه های مهم در دست اجرای این سازمان گفت: راه اندازی پروازهای فرودگاه امیرکبیر اراک، پروژه های مشارکتی آماده سازی اراضی شهر جدید امیرکبیر، طرح توسعه شرکت دانه بندی همیاران شهرداری های شهرستان شازند و اجرای پروژه های احداث سکوهای بتنی پرورش نهال در نهالستان شهید رجایی اراک از جمله موضوعات مورد اقدام سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی است.

عالیخانی از آغاز فعالیت یکی از شرکت های زیرمجموعه سازمان همیاری شهرداری های استان خبر داد و گفت: اولین پروژه در دست اجرای شرکت مذکور تکمیل باند دوم محور خمین به محلات می باشد، که این قرارداد با اداره کل راه و شهرسازی استان منعقد شده است.

رئیس هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی افزود: اجرای طرح بهسازی سالن های برگزاری نمایشگاه و محوطه سازی سایت نمایشگاه های بین المللی استان و افزایش عناوین نمایشگاهی نسبت به سنوات قبل از مهم ترین اقدامات شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی در سال گذشته است.

عالیخانی افزود: نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی به عنوان بزرگ ترین نمایشگاه دائمی غرب کشور دارای ۱۰ هزار متر مربع سالن های نمایشگاهی مسقف، سه هزارمتر فضای باز نمایشگاهی و ۱۲۰ هزار متر مربع پارکینگ ویژه غرفه داران و بازدیدکنندگان استان است

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی گفت: در سال ۹۵ بالغ بر ۳۱ نمایشگاه تخصصی و عمومی در استان برگزار شده که نسبت به سال ۹۴ حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه افزود: استان مرکزی در سال جاری نیز میزبان حدود ۴۰ عنوان نمایشگاه عمومی و تخصصی خواهد بود.