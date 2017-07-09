«محمود عباس» با دبیرکل اتحادیه عرب دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طی سفری رسمی وارد قاهره شد و قرار است در جریان این سفر، با عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر دیدار و گفت‌وگو کند.

به گزارش منابع مصری، محمود عباس در فرودگاه بین المللی قاهره مورد استقبال محمد شاکر مرقبی وزیر انرژی، ایمن بدیع معاون سازمان اطلاعات، سردار احمد عبد الخالق، جمال شوبکی، سفیر فلسطین در مصر و نماینده دائم فلسطین در اتحادیه عرب و کادر سفارت فلسطین در قاهره و دفتر نمایندگی آن در اتحادیه عرب قرار گرفت.

نبیل ابوردینه، سخنگوی رسمی ریاست تشکیلات خودگردان، عزام احمد، رئیس فراکسیون پارلمانی فتح، مجدی خالدی، مشاور رئیس تشکیلات در امور دیپلماتیک و ماجد فرج، رئیس سازمان اطلاعات تشکیلات رام‌الله در این سفر عباس را همراهی می‌کنند.

در این راستا محمود عفیفی، سخنگوی رسمی احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد: ابوالغیط عصر شنبه با محمود عباس دیدار کرد.

وی افزود: در این دیدار آخرین تحولات ارتباطات جاری در زمینه ازسرگیری روند صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بررسی شد و محمود عباس مواضع فلسطینی و ابعاد مواضع بین‌المللی کنونی از جمله ارتباطات با دولت آمریکا درباره ازسرگیری مذاکرات صلح را براساس راه حل دو کشوری مطرح کرد.

ابوالغیط نیز بر اهمیت پایبندی به اصول مواضع فلسطینی و عربی و طرح صلح عربی بدون تغییر در اولویت‌های آن تاکید کرد.

وی به حمایت بین‌المللی از مساله فلسطین و تلاش‌های اسرائیل برای عادی سازی روابطش با جهان از جمله تلاشش برای پیوستن به شورای امنیت اشاره کرد و گفت:‌ این مساله باید با اجماع بین‌المللی و مخالف جهانی روبه‌رو شود آن هم در حالی که اسرائیل دائما قطعنامه‌های بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد.

ابوالغیط همچنین بر اهمیت برگزاری نشست کمیته طرح عربی در مرحله آینده در چارچوب تلاش‌ برای حفظ ادامه رایزنی و هماهنگی عربی درباره موضوع تاکید کرد.

محمود عباس نیز دبیرکل اتحادیه عرب را در جریان تلاش‌های دیپلماتیک رهبران فلسطینی برای پایان دادن به اشغال اسرائیلی قرار داد که آخرین آن درج نام شهر قدس و الخلیل در لیست میراث جهانی از سوی یونسکو و نیز اقدامات نژادپرستانه اسرائیل و شهرک‌سازی‌ها در حق ملت فلسطین و مقدسات اسلامی و مسیحی است.

عباس همچنین تروریسم را محکوم کرد و گفت:‌ از تلاش‌های عربی و بین‌المللی برای ریشه کن ساختن تروریسم در منطقه و جهان حمایت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد، دولت فلسطین جزئی از این تلاش گروهی علیه تروریسم و افراط‌گرایی است.