وجود ۱۷۰۰ واحد مسکن مهر بدون متقاضی در شهرستان دهلران

سید کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود ۹۵ درصد از پروژه‌های مسکن مهر استان در مرحله تکمیل است اما حدود هزار و ۷۰۰ واحد بدون متقاضی هم در دهلران وجود دارد که باید وضعیت آنها مشخص شود.

وی ادامه داد: درمجموع ۱۸ هزار و ۱۳۳ واحد مسکن مهر دران استان درحال ساخت داشته‌ایم که ۱۱ هزار و ۷۱۳ واحد درشهرهای باجمعیت بالای ۲۵ هزار نفر، ۴۷۶۲ واحد درهشرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۱۶۵۸ واحد دربافت ناکارآمد بوده است.



وی تصریح کرد: از ۱۱ هزار و ۷۱۳ واحد بالای ۲۵ هزار نفر، هشت هزار و ۹۴۱ واحد افتتاح شده و دو هزار و ۷۲۲ واحد باقی‌مانده و از چهار هزار و ۷۶۲ واحد درشهرهای زیر ۲۵ هزار نفر چهار هزار و ۳۰۰ واحد افتتاح شده و ۴۶۲ وحد مانده و تمام واحدهای بافت ناکارآمد تحویل دشه است.

میرجعفریان افزود: درمجموع از ۱۸ هزار و ۱۳۳ واحد، ۱۴ هزار و ۸۹۹ واحد افتتاح شده و سه هزار و ۲۳۴ واحد باقی مانده که تا پایان امسال تکمیل و تحویل خواهند شد.